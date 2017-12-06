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«Прокладка» з тисячним статутником узяла 63 мільйони на підключення системи відеоспостереження Києва

06 Грудня 2017

СКП «Київтелесервіс» Київської міської ради 29 жовтня уклало угоду з ТОВ «ВМ Констракшн Україна» про створення першої черги Мережевої інфраструктури Київради, КМДА за 63,32 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили мережеве обладнання по об’єктах за невідомими цінами – активне на 27,75 млн грн. і пасивне на 12,81 млн грн., послуги з монтажу і пусконалагодження на 22,76 млн грн. Гарантійний строк складає рік. Угода передбачає таке:

  • розробка робочої документації на прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку між вузлами міської системи відеоспостереження та мережевої інфраструктури Київради та на побудову не менше 140 вузлів сервісної мережевої інфраструктури, які зможуть агрегувати підключення декількох кінцевих точок;
  • укомплектування вузлів сервісної мережевої інфраструктури, що виконують функцію агрегації, обладнанням;
  • будівництво лінійних споруд;
  • монтаж і налаштування обладнання.

Ціна угоди на чверть відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 63,50 млн грн.

Столична «ВМ Констракшн Україна» зі статутним капіталом 1 тис грн. уперше виграла тендер. У якості аналогічного фірма подала договір субпідряду вартістю 636 тис грн. із ТОВ «Білінтех Україна» щодо створення мережевої інфраструктури на замовлення «Київтелесервісу». Із цієї суми актом підтверджено виконання робіт на 480 тис грн.

Нині «ВМ Констракшн Україна» володіє і керує Ігор Войдевич. Навесні засновником був Геннадій Іванов, а директором – Олександр Білоус. За даними системи «YouControl», торік фірмою керував Андрій Любимов, а до нього – Володимир Макогончук.

Ще раніше, у 2015 р. компанія була записана під назвою «Глобал Вуд Трейдінг Україна» на того ж Іванова, а вигодоодержувачами були Наталя Маценко та Олексій Кондаков. У 2014 р. вона називалась «Хондер-Груп» і належала тим самим особам.

В одному офісі з переможцем зареєстровані ТОВ «Юридична компанія «Тютюнников і партнери» Кирила та Максима Тютюнникових і ТОВ «К-Агро Трейд» Євгена Тарапати. Фактична ж його адреса по вул. Коцюбинського, 4-б, оф. 17/1 із сайту співпадає з ТОВ «Сільвер Стандарт» (інтернет-провайдер «Tvintel») Вадима Шутова.

Єдиним конкурентом було київське ТОВ «Амріта Комплексні рішення» Сергія Краковецького на чолі з Євгеном Рімеком. Ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Заступником Рімека раніше була Анжеліка Рубєжова. Свого часу Краковецький був партнером Рубєжової по ліквідованому ТОВ «Амріта-Ком». Обидві фірми прописані по вул. Козацька, 120/4Є – разом із вищезгаданим «ЕЛКО Україна», яким керує Рубєжова. У 2015 р. воно фігурувало у кримінальному провадженні проти службовців ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс».

Рімек був помічником екс-нардепа Олександра Шевченка (блок «За єдину Україну!»), а Рубєжова – екс-нардепа Олега Шаблатовича (Партія Регіонів).

Усього з грудня 2015 р. суперник виграв тендерів на 586,55 млн грн.

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