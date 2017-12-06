Освітяни Бахмута викинули чотирьох підприємців, щоб віддати півмільйона улюблениці з «популярним» мобільним

Управління освіти Бахмутської міської ради (Донецька обл.) 17 жовтня за результатами відкритих торгів замовило підприємцю Людмилі Полтавець кухонних виробничих столів та стелажів на 420 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено 60 виробничих столів за 303 тис. грн, а також стелажі для сушіння та зберігання тарілок і чашок у кількості 20 штук за 117 тис. грн.

Окрім переможця, за тендер змагались четверо учасників – ТОВ «Компанія Вінт», ТОВ «ГК “Пріоритет”» та підприємці Сидоренко Іван Володимирович і Давіскіба Ігор Євгенович. Замовник відхилив усі ці пропозиції, в основному через те, що деякі з довідок заявників не були засвідчені нотаріально.

Перемога дісталась найдорожчій пропозиції підприємця Людмили Полтавець, яка на відміну від конкурентів жодного разу не знизила стартової ціни – 420 тис. грн проти найдешевшої заявки у 250 тис. грн.

Полтавець використовувала кілька телефонних номерів. Один з мобільних (0502895980) використовує підприємець Євген Татаринов, на рахунку якого 12 підписаних з управлінням освіти Бахмутської міськради договорів на 2,66 млн грн. Це сват Людмили Полтавець. А її син, Денис Полтавець, працює інспектором відділу режиму та охорони Бахмутської установи виконання покарань (№6).

Також Людмила Полтавець використовувала стаціонарний номер (0627441539), широко популярний серед постачальників управління освіти Бахмутської міської ради.

Цей номер як контактний вказували кілька фірм та підприємців, серед яких – депутат Бахмутської міської ради Артем Чепурін, який у травні цього року отримав замовлень від освітян Бахмутської міської ради на 761 тис. грн.

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