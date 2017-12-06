Освітяни Бахмута викинули чотирьох підприємців, щоб віддати півмільйона улюблениці з «популярним» мобільним

06 Грудня 2017
Управління освіти Бахмутської міської ради (Донецька обл.) 17 жовтня за результатами відкритих торгів замовило підприємцю Людмилі Полтавець кухонних виробничих столів та стелажів на 420 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Замовлено 60 виробничих столів за 303 тис. грн, а також стелажі для сушіння та зберігання тарілок і чашок у кількості 20 штук за 117 тис. грн.
Окрім переможця, за тендер змагались четверо учасників – ТОВ «Компанія Вінт», ТОВ «ГК “Пріоритет”» та підприємці Сидоренко Іван Володимирович і Давіскіба Ігор Євгенович. Замовник відхилив усі ці пропозиції, в основному через те, що деякі з довідок заявників не були засвідчені нотаріально.
Перемога дісталась найдорожчій пропозиції підприємця Людмили Полтавець, яка на відміну від конкурентів жодного разу не знизила стартової ціни – 420 тис. грн проти найдешевшої заявки у 250 тис. грн.
Полтавець використовувала кілька телефонних номерів. Один з мобільних (0502895980) використовує підприємець Євген Татаринов, на рахунку якого 12 підписаних з управлінням освіти Бахмутської міськради договорів на 2,66 млн грн. Це сват Людмили Полтавець. А її син, Денис Полтавець, працює інспектором відділу режиму та охорони Бахмутської установи виконання покарань (№6).
Також Людмила Полтавець використовувала стаціонарний номер (0627441539), широко популярний серед постачальників управління освіти Бахмутської міської ради.
Цей номер як контактний вказували кілька фірм та підприємців, серед яких – депутат Бахмутської міської ради Артем Чепурін, який у травні цього року отримав замовлень від освітян Бахмутської міської ради на 761 тис. грн.
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