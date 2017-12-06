На Донеччині купили у створеної весною фірми білоруський самоскид за 2 мільйони

Очеретянська селищна рада Донецької області 4 грудня за результатами відкритих торгів замовила ТОВ «Автодержпостач» самоскид за 1,79 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовили автомобіль MA3-550С5-580-021 білоруського виробника – «Мінського автомобільного заводу». Представником цього заводу в Україні є ТОВ «ЗІІ ТД “МАЗ-Україна”», яке належить білоруським ВАТ «Ковальський завод важких штампувань» (1%) та ВАТ «Мінський автомобільний завод»-керуюча компанія холдингу «Білавтомаз» (99%).

Термін поставки – до кінця грудня цього року. Прописаний у договорі гарантійний термін становить 24 місяці або 80 тис. км пробігу.

Участь у тендері взяли ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «Автодержпостач». Фірми не знижували своїх первинних пропозицій, конкуруючи між собою. Дешевшою на 90 грн була заявка «Автодержпостачу». Формальна економія на тендері склала 0,005% (очікувана вартість самоскиду становила 1,8 млн грн).

Київське ТОВ «Автодержпостач» створене 25 травня цього року. Власницею є прописана на Кіровоградщині Олена Доманська, родом з Дніпропетровської області.

З моменту заснування фірма отримала замовлень на понад 20 млн грн.

Старшим фахівцем збуту на підприємстві працює Ірина Свенцицька. Особа з таким ПІБ була помічником нардепа минулого скликання від «Партії регіонів» Василя Полякова, якого пов’язують з автомобільним ТОВ «Група компаній “АІС”».

Засновником фірми «Радіал-Україна» є ТОВ «Гармонія» харків’янина Владислава Кулікова. «Гармонія» раніше була прописана в Києві по пров. Балтійському, 20 разом із ТОВ «Група компаній “АІС”».

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