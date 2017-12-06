Директор ДП запатентував заміну касових апаратів на смартфони, що дозволить збирати 75 мільйонів щомісяця

Директор ДП «Український державний науково-дослідний інститут технологій товарно-грошового обігу, фінансових і фондових ринків «Укрелекон» Сергій Сорокін одноосібно запатентував спосіб реєстрації розрахункових операцій продажу товарів і послуг, що в подальшому може дати можливість держпідприємству отримувати 75 млн грн. щомісяця.

Про це написав Костянтин Левицький у «Дзеркалі тижня».

У Верховній Раді перше читання пройшов законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків, який дасть можливість розширити застосування обліку за допомогою реєстраторів розрахункових операцій (РРО) завдяки зниженню витрат на їх придбання, бо функції РРО на місцях виконуватиме звичайний смартфон або планшет.

Законопроект передбачає розробку й упровадження так званої розподіленої комп’ютерно-касової системи (РККС), ідея якої належить Сорокіну, який запатентував її у 2015 році. Вона полягає у використанні замість касових апаратів смартфонів або планшетів.

У червні 2017 року наказом Державної фіскальної служби (ДФС) у Держреєстрі РРО був зареєстрований фіскальний сервер розподіленої комп’ютерно-касової системи (РККС) під назвою «УЕ РККС». Його заявником значиться ДП «Укрелекон». Причому цей інститут сам собі подав документи на проведення фіскальної експертизи для подальшого включення РРО «УЕ РККС» до Держреєстру. А техумови, відповідно до яких виготовлявся «УЕ РККС», не були погоджені з «Укрметртестстандартом».

На сайті «Укрелекону», засновників якого є ДФС, підприємців закликають активно використовувати технологію держпідприємства. Крім того, на іншому сайті (https://zruchno.ua/taryfy/) закликають скористатися з 2018 р. розподіленою комп’ютерно-касовою системою. Плата за таку послугу навіть для старту пропонується на рівні 75 грн на місяць за кожну касу.

Опоненти (Асоціація «Українські електроніка, комп’ютери і касові апарати») порахували й повідомили держсекретаря Мінфіну Є.Капінуса, що монополія на цю послугу дозволить ДП «Укрелекон» «збирати щомісяця до 75 млн грн. На цей проект ДП «Укрелекон» витратило понад 4,2 млн грн. державних коштів. При тому, що право власності на винахід, за яким створено «УЕ РККС», належить не ДП «Укрелекон», а його директору Сорокіну».

Минулого тижня директор «Укрелекону» Сорокін повідомив, що вже продано дві тисячі периферійних пристроїв «УЕ РККС», уведено в експлуатацію 1703.

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