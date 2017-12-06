Два держпідприємства вивели 16 мільйонів через страховиків «Лемми»

Підозрюваний у зловживанні службовим становищем в.о. голови правління підприємства «Київ-Дніпровське МППЗТ» протягом 2016-2017 років укладав невигідні для держпідприємства договори страхування із ПрАТ «Страхова компанія “Лемма Сіті Сервер”». Про це «Нашим грошам» стало відомо із власних джерел.

28 листопада детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому в.о. голови правління ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», що належить Міністерству інфраструктури. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою надання неправомірної вигоди третій особі.

Як встановили детективи, упродовж 2016-2017 років керівник уклав завідомо невигідні для підприємства договори страхування, які фактично не виконувались, в результаті чого ДП завдано збитків на суму 8,8 млн грн.

За інформацією «Наших грошей», «Київ-Дніпровське МППЗТ» замовляло послуги страхування майна компанії «Лемма Сіті Сервер» на суми, що значно перевищували встановлений Кабміном граничний розмір витрат на страхування. Наприклад, у 2016 році він становив всього 133 тис. грн (1,5% від обсягу чистого прибутку – 8,8 млн грн у 2015 році).

У 2016-2017 роках правління «Київ-Дніпровського МППЗТ» очолював Олександр Скорик. До нього керівником був Степан Євсюков, а першим заступником працював Олександр Кропачов – рідний брат Віталія Кропачова, що нині за вугільну галузь у групі нардепа Ігоря Кононенка. В 2016 році Євсюков перейшов на роботу в ДП «Селидіввугілля».

Мажоритарним власником страхової компанії «Лемма Сіті Сервер» є київське ПрАТ «СК “Лемма”» (Київ) Сергія Чернишова. У свою чергу СК “Лемма” фігурує у кримінальному провадженні СБУ від 3 квітня 2014 року щодо розтрати 7,56 млн грн Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП).

За даними слідчих, у листопаді 2011 року ХДАВП уклало з «Леммою» договір страхування майна, у ході виконання якого держпідприємство сплатило страхових внесків на суму 7,9 млн грн. При цьому, гранична сума коштів, закладена у фінансовий план ДП на 2012 рік, становила всього 340 тис. грн.

У ході досудового слідства з’ясували, що засновник та керівник страхової компанії «Лемма» Сергій Чернишов частину отриманих за договором коштів перевів у різноманітні активи та використав для подальшого розвитку підконтрольних йому підприємств. Ще частину конвертував у готівку через підконтрольні фірми, зокрема, ТОВ «Антьє» та ПАТ «Верифікаційні проекти», і після закінчення строку дії договорі передав їх представникам ХДАВП.

Самого Сергія Чернишова вбили у лютому 2015 року. В одній з ухвал зазначено, що після смерті Чернишова всі активи підконтрольних йому підприємств були акумульовані на ТОВ «Антьє».

За даними слідства, усю документацію щодо перерахунків коштів по договору страхування розподілили між собою фактичні контролери підприємств покійного Чернишова – колишній член наглядової ради «Лемми» та екс-керівник ТОВ «Антьє».

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство у період з 2011 по березень 2016 року очолював Анатолій М’ялиця. Сьогодні на цій посаді перебуває Степан Санагурський, який раніше працював директором одного з трьох дивізіонів «Корум Груп», яке входить у СКМ Ріната Ахметова. А до нього, протягом березня-вересня цього року, держпідприємство очолював Олександр Кривоконь, колишній менеджер згадуваного «Корум груп». У вересні Кривоконя призначили в.о. керівника ДП «Антонов» «Укроборонпрому».

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