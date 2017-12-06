НОВИНИ

06.12.2017

НАБУ: два роки під ударами

Британські юристи отримають від Мінюсту ще $2 мільйони на захист України від «приватівців» (прейскурант)

На Донеччині купили у створеної весною фірми білоруський самоскид за 2 мільйони

Два держпідприємства вивели 16 мільйонів через страховиків «Лемми»

Освітяни Бахмута викинули чотирьох підприємців, щоб віддати півмільйона улюблениці з «популярним» мобільним

Директор ДП запатентував заміну касових апаратів на смартфони, що дозволить збирати 75 мільйонів щомісяця

Дружина СБУшного радника Корчак задекларувала Mercedes-benz, коштовності, шуби та готівку

«Прокладка» з тисячним статутником узяла 63 мільйони на підключення системи відеоспостереження Києва

05.12.2017

Нацгвардія обміняла квартири в центрі Києва на околицю і у дочки начальника гвардійців з’явилось нове житло та джип

Замголови Верховного суду довгі роки співпрацював з замголови АП Філатовим по інтелектуальній власності

Мінстець заманюватиме в Україну іноземних туристів через віртуальну реальність за 1,3 мільйона

Мінінфраструктури почало передачу причалів в Чорноморську «прокладці» без жодних гарантій інвестицій

«Антонов» втратив контроль над грошами від авіаперевезень НАТО на користь «прокладок»

Поліцейська охорона Коболєва трохи подорожчала до 900 тисяч

Екс-менеджерка Кардакова на 103 мільйони комп’ютеризує айтішників залізниці, яких куруватиме менеджерка росіян

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Дружина СБУшного радника Корчак задекларувала Mercedes-benz, коштовності, шуби та готівку

06 Грудня 2017

Головний держподатковий інспектор ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у Києві Наталія Карпушина перед звільненням задекларувала коштовності, автівки, майно, а також майже 2 мільйони гривень. При цьому її доходи з наявних декларацій досить скромні: 103 тис грн – у 2013 році і 6 тис грн – «декретні» за 2016 рік. Про це свідчать дані її декларацій.

Карпушина задекларувала $47  тис, 700 тис. грн, годинники Ulyss Nardin, Rolex, Audemars Piguet, сережки та каблучки з дорогоцінного металу та каміння, шуби, а також автівку Mercedes-benz E350 2012 року. Станом на грудень 2017 мінімальна ціна таких автівок становить 0,5 млн грн. Однак Наталія Карпушина у своїй декларації за 2016 рік, перед звільненням вказада, що придбала авто в лютому 2016 за 100 тис. грн.

Наталія Карпушина є співзасновницею ТОВ «Прокар», яке займається роздрібною торгівлею пальним. Партнеркою Карпушиної виступає киянка Юлія Прокопенко.

У квітні 2016-го податкова закінчила перевірку Карпушиної, передбачену законом «Про очищення влади». З урахуванням письмових пояснень чиновниці, перевіряючі дійшли висновку, що доходи отримані Карпушиною із законних джерел.

Як свідчить декларація чиновниці за 2013 рік, Наталія Карпушина є дружиною Сергія Карпушина – замначальника управління у складі центрального апарату СБУ. Сергій Карпушин фігурує у списках людей, яким міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дарував зброю – сбушнику перепав Walter P99 AS.

Також Карпушин фігурував як радник очільниці НАЗК Наталії Корчак у свідченнях керівника департаменту фінконтролю НАЗК Ганни Соломатіної.

Соломатіна заявила, що працівниками НАЗК було зібрано інформацію про фальсифікацію документів у НАЗК та повний контроль агентства Адміністрацією Президента. Цю інформацію відправили до Генеральної прокуратури. Однак документи повернулися з ГПУ до НАЗК.

«Саме Карпушин приніс назад пакет з документами про зловживання у НАЗК, який мій колега відвіз на Різницьку. Повернув незареєстрованим і сказав: не лізьте», – заявила Ганна Соломатіна.

Декларації Карпушиної на сайті НАЗК за 2014 та 2015 рік відсутні. А в декларації дфсниці за 2016 рік Сергій Карпушин уже відсутній. Утім, інформації про розлучення подружжя, яке має двох дітей, а тому мало б розлучатися через суд, реєстр теж не містить.

Станом на 2016 рік Наталія Карпушина значиться здобувачем кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ. Сергій Карпушин у цій же академії 2016 захищав дисертацію.

У 2013 зарплатня Наталії Карпушиної була 103 тис. грн, а її чоловіка-сбушника – 113 тис. Тоді ж дфсниця декларувала Mercedes-benz ML 350 2010 року випуску, куплений за 400 тис. грн.

Нагадаємо, 10 листопада 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження за заявою Ганни Соломатіної та двох її колег із НАЗК – завсектором запобігання та виявлення корупції Вадима Ніколаєва та завсектором внутрішнього аудиту Оксани Дивнич.

Процесуальний нагляд за кримінальним провадженням у справі корупції в НАЗК мала здійснювати Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Очільник САП Назар Холодницький звернувся до генпрокурора Юрія Луценка з проханням забрати справу у НАБУ через конфлікт інтересів.

28 листопада матеріали кримінального провадження у справі за заявою Соломатіної були передані з НАБУ до СБУ. Одним із наслідків передачі справи до СБУ стало зняття охорони з Соломатіної.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

НАБУ: два роки під ударами
06 Грудня 2017

Як луганське СБУ програло бізнесменам суд про ділову репутацію
04 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

06.12.2017

Донецьк На Донеччині купили у створеної весною фірми білоруський самоскид за 2 мільйони

Донецьк Освітяни Бахмута викинули чотирьох підприємців, щоб віддати півмільйона улюблениці з «популярним» мобільним

Київ «Прокладка» з тисячним статутником узяла 63 мільйони на підключення системи відеоспостереження Києва

05.12.2017

Київ Нацгвардія обміняла квартири в центрі Києва на околицю і у дочки начальника гвардійців з’явилось нове житло та джип

Одеса Мінінфраструктури почало передачу причалів в Чорноморську «прокладці» без жодних гарантій інвестицій

І-Франк Оточення керівництва парку «Гуцульщина» взяло 52 мільйони на Музей лісу і сплаву в парку «Синевир»

04.12.2017

Луганськ Як луганське СБУ програло бізнесменам суд про ділову репутацію

Київ Апеляція поновила строк дії листа про знесення будинків на Новоукраїнській, хоча сама затягувала його видачу

Тернопіль Оточення екс-голови «Автодоріг України» два роки утримуватиме дороги Тернопільщини за третину мільярда

Київ Комунальники Дарниці без торгів докинули попередньому підряднику 112 мільйонів на розбудову амбулаторії

03.12.2017

Дніпро Комунальники під виглядом будівництва котелень розіграли мільйон на технагляд між пов’язаними учасниками

Запоріжжя Китайський ангіограф за 25 мільйонів для запорізьких медиків розіграли в групі Кузьми

02.12.2017

Луганськ У Сєвєродонецьку реконструюють ще два заплавні мости за 36 мільйонів

Запоріжжя Директор комунальників хоче замовити рідній фірмі за 3 мільйона нагляд за його роботою

Донецьк Тріо пов’язаних підприємців отримали від комунальників Добропілля майже 10 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ