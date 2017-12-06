НОВИНИ

06.12.2017

НАБУ: два роки під ударами

Британські юристи отримають від Мінюсту ще $2 мільйони на захист України від «приватівців» (прейскурант)

На Донеччині купили у створеної весною фірми білоруський самоскид за 2 мільйони

Два держпідприємства вивели 16 мільйонів через страховиків «Лемми»

Освітяни Бахмута викинули чотирьох підприємців, щоб віддати півмільйона улюблениці з «популярним» мобільним

Директор ДП запатентував заміну касових апаратів на смартфони, що дозволить збирати 75 мільйонів щомісяця

Дружина СБУшного радника Корчак задекларувала Mercedes-benz, коштовності, шуби та готівку

«Прокладка» з тисячним статутником узяла 63 мільйони на підключення системи відеоспостереження Києва

05.12.2017

Нацгвардія обміняла квартири в центрі Києва на околицю і у дочки начальника гвардійців з’явилось нове житло та джип

Замголови Верховного суду довгі роки співпрацював з замголови АП Філатовим по інтелектуальній власності

Мінстець заманюватиме в Україну іноземних туристів через віртуальну реальність за 1,3 мільйона

Мінінфраструктури почало передачу причалів в Чорноморську «прокладці» без жодних гарантій інвестицій

«Антонов» втратив контроль над грошами від авіаперевезень НАТО на користь «прокладок»

Поліцейська охорона Коболєва трохи подорожчала до 900 тисяч

Екс-менеджерка Кардакова на 103 мільйони комп’ютеризує айтішників залізниці, яких куруватиме менеджерка росіян

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Британські юристи отримають від Мінюсту ще $2 мільйони на захист України від «приватівців» (прейскурант)

06 Грудня 2017

Міністерство юстиції України 1 грудня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою  «Latham & Watkins (London) Llp» (Великобританія) про юридичні послуги на $2,00 млн, або близько 54,30 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч фірма представлятиме Україну в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) у справі №SCC V 2015/092 за позовами міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта» – кіпрських компаній «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» та «Bordo Management Limited», пов’язаних з групою «Приват».

Мінюст уклав із «Latham & Watkins Llp» угод щодо цієї справи приблизно на $2,91 млн.

За нинішньою угодою найдорожче коштують послуги партнерів Себастьяна Зеельмана-Еггеберта і Чарльза Клейпула – $1 013 за годину.

До справи також залучать експертів компанії «Independent Economics & Finance LLP» (Британія), експерта з питань шведського права Бо Нільсона, професора Гуглієльмо Вердіраме, експертів із Fountain Court Chambers, експерта з питань права Ірину Паліашвілі, експерта з галузевих питань Сімона Пірані, київське ТОВ «Юридична фірма Саєнко Харенко» Михайла Харенка, Володимира Саєнка та Ігоря Сухомудренка.

За кошторисом, фотокопіювання та друк пакетів документів коштує $0,1 за сторінку, а перекладацькі послуги – $50 за сторінку. У вересні в аналогічному договорі Мінюсту з «Latham & Watkins Llp» ціни становили відповідно $2 за сторінку і $40 за сторінку.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

НАБУ: два роки під ударами
06 Грудня 2017

Як луганське СБУ програло бізнесменам суд про ділову репутацію
04 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

06.12.2017

Донецьк На Донеччині купили у створеної весною фірми білоруський самоскид за 2 мільйони

Донецьк Освітяни Бахмута викинули чотирьох підприємців, щоб віддати півмільйона улюблениці з «популярним» мобільним

Київ «Прокладка» з тисячним статутником узяла 63 мільйони на підключення системи відеоспостереження Києва

05.12.2017

Київ Нацгвардія обміняла квартири в центрі Києва на околицю і у дочки начальника гвардійців з’явилось нове житло та джип

Одеса Мінінфраструктури почало передачу причалів в Чорноморську «прокладці» без жодних гарантій інвестицій

І-Франк Оточення керівництва парку «Гуцульщина» взяло 52 мільйони на Музей лісу і сплаву в парку «Синевир»

04.12.2017

Луганськ Як луганське СБУ програло бізнесменам суд про ділову репутацію

Київ Апеляція поновила строк дії листа про знесення будинків на Новоукраїнській, хоча сама затягувала його видачу

Тернопіль Оточення екс-голови «Автодоріг України» два роки утримуватиме дороги Тернопільщини за третину мільярда

Київ Комунальники Дарниці без торгів докинули попередньому підряднику 112 мільйонів на розбудову амбулаторії

03.12.2017

Дніпро Комунальники під виглядом будівництва котелень розіграли мільйон на технагляд між пов’язаними учасниками

Запоріжжя Китайський ангіограф за 25 мільйонів для запорізьких медиків розіграли в групі Кузьми

02.12.2017

Луганськ У Сєвєродонецьку реконструюють ще два заплавні мости за 36 мільйонів

Запоріжжя Директор комунальників хоче замовити рідній фірмі за 3 мільйона нагляд за його роботою

Донецьк Тріо пов’язаних підприємців отримали від комунальників Добропілля майже 10 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ