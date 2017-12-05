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Замголови Верховного суду довгі роки співпрацював з замголови АП Філатовим по інтелектуальній власності

05 Грудня 2017

Новообраного заступника голови Верховного суду Богдана Львова об’єднує з заступником голови адміністрації президента, відповідальним за судову реформу, Олексієм Філатовим багаторічна співпраця у сфері інтелектуальної власності. Про це написав експерт судової групи Реанімаційного пакета реформ Маркіян Галабала у «Дзеркалі тижня».

Богдан Львов перебуває у дружніх стосунках з чинним головою Вищої ради правосуддя Ігорем Бенедисюком. Вони разом навчалися у Військовому інституті Міністерства оборони СРСР, працювали суддями в системі господарського судочинства.

Також їх поєднує спільна дружба з заступником голови адміністрації президента Філатовим. Першоосновою близьких стосунків Львова і Бенедисюка з Філатовим стала їхня багаторічна співпраця як фахівців у сфері інтелектуальної власності.

Протягом багатьох років Бенедисюк і Львов були суддями однієї палати Вищого госпсуду, що спеціалізувалася на розгляді спорів у сфері інтелектуальної власності. Олексій Філатов до призначення його на держслужбу був партнером юридичної фірми; ключовою його спеціалізацією було представництво інтересів клієнтів у судах у справах щодо інтелектуальної власності.

Філатов неодноразово був учасником судових спорів, які розглядалися суддями Бенедисюком і Львовим. Часто вони пересікалися і на науково-практичних заходах, присвячених інтелектуальній власності. Причому Бенедисюка було призначено до Вищої ради правосуддя за квотою президента і обрано головою ВРП тоді, коли Філатов уже обіймав посаду заступника голови АП.

Напередодні проведення Пленуму Верховного суду прізвище Богдана Львова фігурувало серед претендентів на посаду голови ВС. Проте в бюлетені для голосування 30 листопада його прізвища не виявилося. Можливо, вплинула інформаційна хвиля, піднята в соцмережах у зв’язку з негативним висновком Громадської ради доброчесності, яка запідозрила Львова у втручанні в автоматизовану систему розподілу справ Вищого госпсуду, невідповідності його витрат доходам тощо.

30 листопада керівником Верховного Суду було обрано Валентину Данішевську, а її заступником – Богдана Львова.

«Через це виникають побоювання, що, по-перше, Данішевську намагатимуться зробити весільним генералом, а по-друге, що Львов виконуватиме функцію комунікатора між адміністрацією президента і суддями Верховного суду», – написало видання.

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