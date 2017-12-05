Оточення керівництва парку «Гуцульщина» взяло 52 мільйони на Музей лісу і сплаву в парку «Синевир»

ДП «Національний природний парк «Синевир» 28 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «ПМК-77» реконструкцію Музею лісу і сплаву за 51,83 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 р. у музеї в с. Синевир Міжгірського р-ну Закарпатської обл. виконають підготовчі роботи, реконструюють греблю, укріплять береги, влаштують водопостачання розплідника форелі, настили уступами, мощення та зовнішнє освітлення, а також куплять два дизельні генератори невідомої потужності. Гарантійний строк на несучі будівельні конструкції становить десять років, на зовнішні оздоблювальні роботи – два роки.

Підсумкова відомість ресурсів не опублікована, а в кошторисах ціни вказані без розподілу на відпускну ціну, вартість доставки та заготівельно-складських витрат.

На заробітну плату піде 1,13 млн грн., тобто два відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 616 тис грн.

Ціна пропозиції переможця була на відсоток нижчою від очікуваної вартості закупівлі в 53,11 млн грн. При укладенні договору ціну знизили ще на відсоток.

Три фірми пропонували на 4-11% нижчі ціни, однак їх відхилили.

ТОВ «КІК» не подало розрахунок вартості об’єкта будівництва, копію діючого дозволу на роботи підвищеної небезпеки потрібних видів та опис запропонованих робіт.

ТОВ «Автодорстрой-98» не заплатило тендерне забезпечення, не принесло інформацію про антикорупційну програму чи уповноваженого з неї, опис запропонованих робіт і низку інших документів.

ПрАТ «Виноградівська пересувна механізована колона №78» відхилили відповідно до рішення АМКУ за скаргою «ПМК-77» на відсутність додатків до аналогічних договорів.

Дорожчими конкурентами були івано-франківське ТОВ «БК Енерго-Монтаж» Володимира Різника і закарпатське ТОВ «Вест-Ост-Інвест» Івана Максимюка і чеської фірми «Клемпостав Горшовскі Тін» Давида і Йозефа Шкопеків.

Власницею «ПМК-77» наразі є 77-річна Катерина Стефурак із с. Соколівка Косівського р-ну Івано-Франківської обл. Її дочка Галина Стефурак – секретар Соколівської сільради.

До 2011 р. співвласником фірми також був прописаний у тому ж селі Василь Пророчук, екс-директор Національного природного парку «Гуцульщина», яким нині керує Юрій Cтефурак. Дружина останнього Ірина Стефурак відома як працівниця парку «Гуцульщина» і Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції ІСГ Карпатського регіону НААНУ.

Директором «ПМК-77» є Михайло Гавриляк. У 2015 р. він ішов у Косівську міськраду Івано-Франківської обл. від «Блоку Петра Порошенка», будучи заступником директора парку «Гуцульщина».

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