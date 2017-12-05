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Нацгвардія обміняла квартири в центрі Києва на околицю і у дочки начальника гвардійців з’явилось нове житло та джип

05 Грудня 2017

Керівник Національної гвардії України Юрій Аллеров погодив з ТОВ «Укрбуд Девелопмент» заміну житлового комплексу, в якому гвардійці мали отримати квартири. Заміть ЖК «Аристократ» в центрі столиці службовцям видали житло в ЖК «Оберіг» на околиці міста. Різниця в ціні квартир склала понад 100 млн грн.

Про це йдеться в розслідуванні Максима Опанасенка для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

У 2000-х роках Нацгвардія (тоді – Внутрішні війська) передала майже гектар землі на території військової частини 2260 по вул. Євгена Коновальця, 34 під будівництво житлового будинку на Печерську. За умовами договору нацгвардійці мали отримали 20% готових квартир та частину паркомісць. В угоді, із забудовником від 2015 року, йдеться про 50 квартир площею понад 4 тис кв м та 30 паркомісць.

Нацгвардія мала отримати житло в “Аристократі” на Печерську…

Але восени 2016 року, коли забудовник «Укрбуд Девелопмент» вже закінчував будівництво, командувач Нацгвардії Юрій Аллеров підписав додаткову угоду. За нею нацгвардійці відмовилися від квартир і машиномісць на Печерську, натомість отримують 65 квартир у ЖК «Оберіг» в промисловій зоні, за кілька кілометрів від останньої станції метро «Червоний хутір».

…Але отримали житло в “Оберегу” на околиці міста.

Квадратний метр у ЖК «Аристократ» нині коштує мінімум 43,5 тис грн. Якщо помножити це на загальну площу квартир, які мала отримати Нацгвардія в «Аристократі», і додати ще вартість 30 паркомісць, які продають мінімум по 650 тис грн за кожне, то вартість обіцяної гвардійцям нерухомості становить понад 200 млн грн.

У свою чергу в «Оберегу» житло коштувало 16,5 тис грн за квадратний метр на момент підписання додаткової угоди про заміну. Загальна вартість 65 квартир, отриманих гвардією за околицею Києва, становить менше 100 млн грн. Тобто вдвічі дешевше від запланованих на початку квартир на Печерську.

За документами цей обмін значиться не просто рівноцінним, але й навіть вигідним для Національної гвардії. Відповідно до експертної оцінки, котру провела Аліса Гринчук, квартири на Бориспільській виявилися дорожчими за апартаменти в центрі міста. Пояснювати свою оцінку програмі Гринчук відмовилася.

Стосовно Гринчук є інформація про щонайменше два кримінальні провадження, і в обох йдеться про навмисне заниження вартості об’єктів оцінки. За даними Фонду держмайна, на початку цього року Алісу Гринчук взагалі позбавили права оцінювати нерухомість.

Відповідальний за розквартирування військовослужбовців НГУ полковник Олександр Ярош пояснив обмін тим, що хотіли отримати квартири в готовому будинку, в ЖК «Аристократ» помешкання занадто великої площі, а ще Нацгвардія не має права надавати військовослужбовцям паркомісця.

В Нацгвардії стверджують, що оцінку у Гринчук  замовило «Укрбуд Девелопмент». А після того, як стало відомо про позбавлення Гринчук права на оцінку, гвардійці нібито замовили повторну експертизу у ТОВ  «Меркурій Партнерс» і вона підтвердила висновки попередньої оцінки.

Засновник «Меркурій Партнерс» – прописаний в одному помешканні з Алісою Гринчук. Це її батько – Петро Гуменюк.

Через кілька місяців після квартирного обміну, донька командувача Нацгвардії Юрія Аллерова – Катерина Пустиннікова стала власницею позашляховика Grand Cherokee 2015 року випуску. Також Пустиннікова оформила на себе квартиру у новобудові, приблизно такої ж вартості. Ця нерухомість у ЖК «Микитська Слобода», девелопером якої є той самий «Укрбуд Девелопмент». Загальна вартість двох покупок – 3 млн грн.

Аллеров стверджує, що його дочка заробила гроші в фармкомпанії, де отримувала $2 тис зарплатні щомісяця. Але інформація про її причетність до фармбізнесу відсутня. Відомо, що Пустиннікова наприкінці минулого року зареєструвалася ФОПом, вона займається нібито правом та офісною діяльністю у Львові.

Нині «Укрбуд Девелопмент» є найбільшим партнером МВС в будівництві, проти якого поліцією порушено декілька кримінальних справ.

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