Мінстець заманюватиме в Україну іноземних туристів через віртуальну реальність за 1,3 мільйона

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05 Грудня 2017

Міністерство інформаційної політики України 19 жовтня уклало угоду з ТОВ «Кітсофт плюс» про створення мультимедійного проекту «Ukraine 360» за 1,30 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Метою проекту є популяризація України серед іноземних туристів та надання можливості віртуально подорожувати нею людям з обмеженими фізичними можливостями.

Цьогоріч знімуть і змонтують 42 ролики по 1-5 хвилин у форматі 360° 4K-8K із двох локацій, які оберуть на базі рекомендацій туристичного видання «Україна-Інкогніто» та провідних міжнародних медіа. Також розроблять веб-портал і мобільний додаток для Android/iOS з можливістю використання окулярів віртуальної реальності. У ціну договору входить піврічна гарантійна підтримка створеного програмного забезпечення.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо фірма є переможцем мистецького конкурсу мультимедійних проектів на тему: «Популяризація України у світі».

Створена в лютому столична фірма «Кітсофт плюс» зі статутним капіталом 5 тис грн. вперше отримала підряд. Її засновником і директором є киянин Олександр Єфремов (не плутати з екс-нардепом від Партії регіонів). Він також керує і володіє ТОВ «Кітсофт» і ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології» («КІТ») з Олександром Петропавловським.

«Кітсофт» із 2016 року отримав підрядів на 634 тис грн., а «КІТ» із 2008 року – на 23,78 млн грн.

Найменування послуг Вартість, грн.
Розробка технічного завдання 60 000
Розробка прототипів графічного дизайну веб-порталу й мобільного додатку 300 000
Виробництво аудіовізуальних творів у форматі 360° 4K-8K: 20 первинних відеороликів по 1-5 хв. та одного імерсивного проморолика на 2-3 хв. з локації №1 270 000
Виробництво аудіовізуальних творів у форматі 360° 4K-8K: 20 первинних відеороликів по 1-5 хв. та одного імерсивного проморолика на 2-3 хв. з локації №2 270 000
Розробка бета-версії програмного забезпечення (веб-порталу за мобільного додатку) 300 000
Доопрацювання програмного забезпечення (веб-порталу та мобільного додатку).

Інтеграція розроблених рішень до веб-порталу за мобільного додатку та тестування розробленого програмного забезпечення

 100 000
Усього: 1 300 000

 

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05.12.2017

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