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Мінінфраструктури почало передачу причалів в Чорноморську «прокладці» без жодних гарантій інвестицій

05 Грудня 2017

Майнова комісія Мінінфраструктури погодила  оренду на 49 років тилів сьомого, восьмого та дев’ятого причалів ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» компанії «European Agro Investment Ukraine». Компанія невідома на ринку, представлений нею проект договору не передбачає відповідальності за невиконання інвестиційних планів.

Про це пише Світлана Рябова у виданні «Mind».

Майнова комісія – перша стадія, на якій претендентам були погоджені інвестиційні проекти. Щодо оренди майна МПТ «Чорноморськ» було подано шість заявок, після вивчення документів Фонд держмайна проведе конкурс. Більшість співрозмовників упевнені, що конкурс ФДМ лише формально закріпить статус інвестора за «European Agro Investment Ukraine», яка і була ініціатором взагалі реконструкції згаданих причалів, які перебувають в незадовільному стані і майже не працюють. Тепер фірма обіцяє побудувати до 2018 року на території цих зернові перевалочні комплекси потужністю два і чотири мільйона тонн на рік.

Свій інтерес до порту «European Agro Investment Ukraine» офіційно оголосила ще півтора роки тому. Тоді вона презентувала в міністерстві інфраструктури інвестроект, за яким обіцяла працевлаштувати 250 робітників та інвестувати $250 млн  в перевантажувальний комплекс для зернових і олійних, а також провести днопоглиблювальні роботи. Гроші передбачалося залучити у китайських інвесторів.

Учасник ринку, знайомий c умовами договору, каже, що сума інвестицій не є обов’язковою умовою для інвестора – відсутність обіцяних $250 млн не буде причиною розірвання оренди в суді.

З урахуванням відсутності досвіду та діяльності у «European Agro Investment Ukraine», на ринку говорять, що фірма  намагається отримати причали в «Чорноморську» для подальшої їх передачі в  суборенду або для продажу самої компанії.

Співрозмовники в Мінінфраструктури кажуть, що рік тому міністерство відмовило «European Agro Investment Ukraine» у співпраці через відсутність у них інвестицій для розвитку причалів та контрактів з великими вантажовідправниками. Про фірму нічого не було чути на ринку, а Галина Березняк «представляє вже третю або четверту компанію, яка звертається до МІУ з інвестиційним проектом з приводу цих причалів. Вперше вона приходила від компанії «Креатив».

«European Agro Investment Ukraine» була створена в червні 2016 року, її засновник – «European Agro Investment Companу», яка  зареєстрована в Нідерландах. Про її яку-небудь значущу діяльність на світовому ринку сільгосппродукції нічого не відомо. Розмір статутного фонду материнської компанії – 5 млн грн, кінцевий бенефіціар – Оксана Шубко, яка проживає в Києві і якої основний бізнес –  операції з нерухомістю. Через компанію «Ольвіта» (що наразі – у стадії банкрутства) Шубко володіє ТОВ «Агроаскент», яке спеціалізується на вирощуванні овочів і баштанних. Позаминулий рік «Агроаскент» закінчила зі збитками майже 460 тис, тоді там працювало два співробітника. Директор фірми – Галина Бринзянник, раніше працювала вчителем в одній зі шкіл Чорноморська, а з 2007-го по 2012-й була помічником народного депутата Євгена Сігала, співзасновника ЗАТ «Комплекс Агромарс» (ТМ «Гарилівські курчата»).

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