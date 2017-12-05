Екс-менеджерка Кардакова на 103 мільйони комп’ютеризує айтішників залізниці, яких куруватиме менеджерка росіян

Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Українська залізниця» 24 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «ІТ-Інтегратор» обладнання, софту і послуг на 103,06 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 р. модернізують і розширять функціональність інформаційної системи «УЗ» для забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних ресурсів. Впровадять:

систему підключення до мереж загального користування (Інтернет);

систему Єдиної мережі передачі даних «УЗ» включно з обладнанням «ГІОЦ» та відокремлених підрозділів «УЗ» та їх структурних підрозділів;

систему моніторингу та керування, у тому числі інформаційною безпекою;

систему обчислювального комплексу «ГІОЦ»;

систему інфраструктурних сервісів Microsoft.

Повний перелік обладнання, софту і послуг із цінами, виробниками та гарантійними строками можна побачити у таблиці нижче.

Примірники комп’ютерної програми Microsoft WinSvrCAL 2016 SNGL OLP C DvcCAL коштують по 933 грн. У відкритих джерелах їх можна знайти по 42 євро, або 1 334 грн.

Ціна угоди на 20% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 129,00 млн грн.

ТОВ «Євротелеком» через АМКУ домоглося зміни низки дискримінаційних технічних вимог, яким відповідав лише один виробник, але так і не прийшло на тендер.

Засновником «ІТ-Інтегратор» (стара назва – «Укр-Інвест-Консалтинг») є Надія Омельченко, яка володіє ТОВ «Імекс Рітейл» із Романом Омельченком. Раніше вона була директором нині ліквідованої ГО «Спілка діячів в галузі інформаційних технологій «ІТ-клуб», де підписантом був Олександр Кардаков. А також співволоділа і керувала припиненим ТОВ «Нью-Проджект» (раніше – «Октава Аутсорсинг»), бенефіціаром якого теж був Кардаков.

Раніше «ІТ-Інтегратор» належав кіпрським офшорам: «Крамарія Холдінгс Лімітед» («Kramaria Holdings Limited»), а до того – «Редрікс Холдинг Лімітед» («Redrix Holding Limited, Llc»). Директором із жовтня 2015 р. є Максим Жданов.

Єдиним конкурентом було ДочП «Ес Енд Ті Україна», чиїм незмінним директором із 2001 р. є Юрій Лисецький. Він відомий як бізнес-партнер екс-голови «Укртелекому» Григорія Дзекона і Євгена Зиміна.

Минулого тижня стало відомо, що в. о. директора з питань інформаційних технологій «Укрзалізниці» була призначена Світлана Каткова, відома як віце-президент ТОВ «Астерос Україна».

Це дружина Сергія Каткова, який у 2004 році працював у комп’ютерному управлінні Центрвиборчкому під керівництвом Сергія Ківалова із вищезгаданим Зиміним, торішнім керівником ІТ-відділу «Укрпошти». Згідно так званих «плівок Рибачука», Катков брав безпосередню участь у фальсифікації виборів на користь Януковича, що і призвело до першого Майдану.

Світлана Каткова працювала в «Укртелекомі», правління якого очолював Дзекон.

Раніше «Астерос Україна» мало спільну адресу з «Пріокомом». Торік ці фірми засвітилися в якості спаринг-партнерів на тендері «Укрпошти» із закупівлі послуг розробки софту для контакт-центру поштарів за 5,68 млн грн.

Нині засновником і директором «Астерос Україна» є Леонід Копач із Чернігівщини, а підписантом – Юрій Великий. Раніше фірма належала Великому і кіпрський компанії «Астерос технолоджі солюшинз холдінгз лімітед», чиїми бенефіціарами були росіяни Ірина Макєєва, Юрій Бяков, Дмитро Кошелев, Борис Поляков та Михайло Гаврилов.

Бяков – основний акціонер російського системного інтегратора АТ «Астерос», який обслуговує Адміністрацію Президента РФ, Міністерство оборони РФ, ФСБ і так далі.

Найменування обладнання/софту/послуги Одиниця виміру Гарантія, міс. Виробник Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ Міжмережевий екран з функціями захисту від сучасних мережевих загроз (Next Generation Firewall, NGFW) Cisco Firepower 4110 NGFW Appliance FPR4110-NGFW- K9 к-т 36 Cisco Systems, Inc. 1 11 065 784,40 Програмне забезпечення системи захисту від шкідливого коду (malware) Cisco AMP Private Cloud Virtual Appliance FP-AMP- CLOUD-SW к-т 36 Cisco Systems, Inc. 1 10 527 345,60 Міжмережевий екран з функціями захисту від сучасних мережевих загроз (Next Generation Firewall, NGFW) Cisco Firepower 4110 NGFW Appliance FPR4110- NGFW-K9 к-т 36 Cisco Systems, Inc. 1 9 319 813,20 Програмне забезпечення системи аналізу поведінки мережевого трафіку (NBAD) Cisco StealthWatch VE Appliance та сервісна підтримка по реагування на інциденти Cisco Security Incident Response Advisory Services к-т 36 Cisco Systems, Inc. 1 7 525 856,40 Програмне забезпечення резервного копіювання IBM Spectrum к-т 36 IBM Corporation 1 6 798 054,00 Система захисту від загроз та «атак нульового дня» (пісочниця) Cisco Threat Grid 5004 к-т 36 Cisco Systems, Inc. 1 5 249 124,00 Система зберігання даних NetApp E2800 шт. 36 NetApp, Inc. 1 2 882 959,20 Система захисту електронної пошти Cisco ESA C390 Email Security Appliance ESA-C390-K9 к-т 36 Cisco Systems, Inc. 1 2 453 419,20 Програмно-апаратний комплекс керування пристроями мережевої безпеки Cisco Firepower Management Center 2500 Chassis FMC2500-K9 шт. 36 Cisco Systems, Inc. 1 2 075 911,20 Мережевий екран захисту веб-додатків FortiWeb FWB-1000E-EU шт. 36 Fortinet, Inc. 2 1 852 821,60 Сервер IBM Power System S822 шт. 36 IBM Corporation 2 1 835 293,20 Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми системи централізованого управління доступом Oracle Identity Governance Suite , NUP, Perpetual з технічною підтримкою на 3 роки к-т 36 Oracle Corporation 1 1 756 255,20 Програмна продукція VMware vSphere 6 with Operations Management Ent Plus Acceleration Kit for 6 CPU з технічною підтримкою Basic Support/Subscription for 3 Year шт. 36 VMware, Inc 1 1 650 504,00 Сервер Cisco HyperFlex HX220c M4 шт. 36 Cisco Systems, Inc. 3 1 606 714,80 Послуга з впровадження та налаштування обладнання згідно Додатку 6 послуга 1 1 578 461,30 Маршрутизатор Cisco ASR1001-X шт. 36 Cisco Systems, Inc. 2 1 468 395,60 5. Маршрутизатор Cisco Cl- CISC04451/K9 Cisco ONE ISR 4451 (4GE,3NIM,2SM, 8G FLASH,4G DRAM, IPB) шт. 36 Cisco Systems, Inc. 8 1 427 372,40 Програмне забезпечення централізованої системи керування підключенням до локальних обчислювальних мереж Cisco Identity Services Engine типу R-ISE-VM-K9 к-т 36 Cisco Systems, Inc. 1 914 121,60 Маршрутизатор Cisco Cl- CISC04351/K9, Cisco ONEISR 4351 (3GE,3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) шт. 36 Cisco Systems, Inc. 10 787 906,80 Програмне забезпечення системи керування мережею Cisco Prime Infrastructure 3.1 к-т 36 Cisco Systems, Inc. 1 602 982,00 Комплект для модернізації стрічкової бібліотеки DELL TL4000 шт. 12 Dell Inc. 1 586 459,20 Комутатор UCS Hyperflex System 6248 шт. 36 Cisco Systems, Inc. 2 434 829,60 Блейд-сервери PowerEdge M630 шт. 36 Dell Inc. 2 423 906,00 Програмна продукція VPP L3 VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor з технічною підтримкою Basic Support/Subscription for 3 year шт. 36 VMware, Inc 6 248 439,60 Програмна продукція VPP L3 VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus з технічною підтримкою Basic Support/Subscription 3 years шт. 36 VMware, Inc 6 213 860,40 Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft SharePointSvr 2016 SNGL OLP C шт. 36 Microsoft Corporation 2 211 011,60 Комутатор Cisco WS-C3850-24T шт. 36 Cisco Systems, Inc. 2 203 606,40 Комплект для модернізації комутаторів Brocade 300 шт. 12 Dell Inc. 2 106 034,40 Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft SQLSvrStd 2016 SNGL OLP C шт. 36 Microsoft Corporation 2 27 925,20 Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic C CoreLic шт. 36 Microsoft Corporation 72 23 985,60 Комплект для модернізації блейд-серверів PowerEdge М630 шт. 12 Dell Inc. 4 17 127,60 Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft SQLCAL 2016 SNGL OLP C DvcCAL шт. 36 Microsoft Corporation 100 6 500,40 Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft SysCtrStdCore SNGL LicSAPk OLP 2Lic C CoreLic шт. 36 Microsoft Corporation 136 5 149,20 Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft AdvancedThreatAnltcsCltMgtLic SNGL LicSAPk OLP C PerUsr шт. 36 Microsoft Corporation 25 4 615,20 Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP C UsrCAL шт. 36 Microsoft Corporation 100 3 813,60 Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic C CoreLic шт. 36 Microsoft Corporation 136 3 432,00 Програмна продукція організації двофакторної автентифікації ESET Secure Authentication, на 3 роки шт. 36 ESET, spol. s r.o. 49 1 060,80 Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft WinSvrCAL 2016 SNGL OLP C DvcCAL шт. 36 Microsoft Corporation 105 932,86

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