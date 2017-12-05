Екс-менеджерка Кардакова на 103 мільйони комп’ютеризує айтішників залізниці, яких куруватиме менеджерка росіян

05 Грудня 2017
Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Українська залізниця» 24 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «ІТ-Інтегратор» обладнання, софту і послуг на 103,06 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця 2018 р. модернізують і розширять функціональність інформаційної системи «УЗ» для забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних ресурсів. Впровадять:
Повний перелік обладнання, софту і послуг із цінами, виробниками та гарантійними строками можна побачити у таблиці нижче.
Примірники комп’ютерної програми Microsoft WinSvrCAL 2016 SNGL OLP C DvcCAL коштують по 933 грн. У відкритих джерелах їх можна знайти по 42 євро, або 1 334 грн.
Ціна угоди на 20% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 129,00 млн грн.
ТОВ «Євротелеком» через АМКУ домоглося зміни низки дискримінаційних технічних вимог, яким відповідав лише один виробник, але так і не прийшло на тендер.
Засновником «ІТ-Інтегратор» (стара назва – «Укр-Інвест-Консалтинг») є Надія Омельченко, яка володіє ТОВ «Імекс Рітейл» із Романом Омельченком. Раніше вона була директором нині ліквідованої ГО «Спілка діячів в галузі інформаційних технологій «ІТ-клуб», де підписантом був Олександр Кардаков. А також співволоділа і керувала припиненим ТОВ «Нью-Проджект» (раніше – «Октава Аутсорсинг»), бенефіціаром якого теж був Кардаков.
Раніше «ІТ-Інтегратор» належав кіпрським офшорам: «Крамарія Холдінгс Лімітед» («Kramaria Holdings Limited»), а до того – «Редрікс Холдинг Лімітед» («Redrix Holding Limited, Llc»). Директором із жовтня 2015 р. є Максим Жданов.
Єдиним конкурентом було ДочП «Ес Енд Ті Україна», чиїм незмінним директором із 2001 р. є Юрій Лисецький. Він відомий як бізнес-партнер екс-голови «Укртелекому» Григорія Дзекона і Євгена Зиміна.
Минулого тижня стало відомо, що в. о. директора з питань інформаційних технологій «Укрзалізниці» була призначена Світлана Каткова, відома як віце-президент ТОВ «Астерос Україна».
Це дружина Сергія Каткова, який у 2004 році працював у комп’ютерному управлінні Центрвиборчкому під керівництвом Сергія Ківалова із вищезгаданим Зиміним, торішнім керівником ІТ-відділу «Укрпошти». Згідно так званих «плівок Рибачука», Катков брав безпосередню участь у фальсифікації виборів на користь Януковича, що і призвело до першого Майдану.
Світлана Каткова працювала в «Укртелекомі», правління якого очолював Дзекон.
Раніше «Астерос Україна» мало спільну адресу з «Пріокомом». Торік ці фірми засвітилися в якості спаринг-партнерів на тендері «Укрпошти» із закупівлі послуг розробки софту для контакт-центру поштарів за 5,68 млн грн.
Нині засновником і директором «Астерос Україна» є Леонід Копач із Чернігівщини, а підписантом – Юрій Великий. Раніше фірма належала Великому і кіпрський компанії «Астерос технолоджі солюшинз холдінгз лімітед», чиїми бенефіціарами були росіяни Ірина Макєєва, Юрій Бяков, Дмитро Кошелев, Борис Поляков та Михайло Гаврилов.
Бяков – основний акціонер російського системного інтегратора АТ «Астерос», який обслуговує Адміністрацію Президента РФ, Міністерство оборони РФ, ФСБ і так далі.
|Найменування обладнання/софту/послуги
|Одиниця виміру
|Гарантія, міс.
|Виробник
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од. із ПДВ
|Міжмережевий екран з функціями захисту від сучасних мережевих загроз (Next Generation Firewall, NGFW) Cisco Firepower 4110 NGFW Appliance FPR4110-NGFW- K9
|к-т
|36
|Cisco Systems, Inc.
|1
|11 065 784,40
|Програмне забезпечення системи захисту від шкідливого коду (malware) Cisco AMP Private Cloud Virtual Appliance FP-AMP- CLOUD-SW
|к-т
|36
|Cisco Systems, Inc.
|1
|10 527 345,60
|Міжмережевий екран з функціями захисту від сучасних мережевих загроз (Next Generation Firewall, NGFW) Cisco Firepower 4110 NGFW Appliance FPR4110- NGFW-K9
|к-т
|36
|Cisco Systems, Inc.
|1
|9 319 813,20
|Програмне забезпечення системи аналізу поведінки мережевого трафіку (NBAD) Cisco StealthWatch VE Appliance та сервісна підтримка по реагування на інциденти Cisco Security Incident Response Advisory Services
|к-т
|36
|Cisco Systems, Inc.
|1
|7 525 856,40
|Програмне забезпечення резервного копіювання IBM Spectrum
|к-т
|36
|IBM Corporation
|1
|6 798 054,00
|Система захисту від загроз та «атак нульового дня» (пісочниця) Cisco Threat Grid 5004
|к-т
|36
|Cisco Systems, Inc.
|1
|5 249 124,00
|Система зберігання даних NetApp E2800
|шт.
|36
|NetApp, Inc.
|1
|2 882 959,20
|Система захисту електронної пошти Cisco ESA C390 Email Security Appliance ESA-C390-K9
|к-т
|36
|Cisco Systems, Inc.
|1
|2 453 419,20
|Програмно-апаратний комплекс керування пристроями мережевої безпеки Cisco Firepower Management Center 2500 Chassis FMC2500-K9
|шт.
|36
|Cisco Systems, Inc.
|1
|2 075 911,20
|Мережевий екран захисту веб-додатків FortiWeb FWB-1000E-EU
|шт.
|36
|Fortinet, Inc.
|2
|1 852 821,60
|Сервер IBM Power System S822
|шт.
|36
|IBM Corporation
|2
|1 835 293,20
|Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми системи централізованого управління доступом Oracle Identity Governance Suite , NUP, Perpetual з технічною підтримкою на 3 роки
|к-т
|36
|Oracle Corporation
|1
|1 756 255,20
|Програмна продукція VMware vSphere 6 with Operations Management Ent Plus Acceleration Kit for 6 CPU з технічною підтримкою Basic Support/Subscription for 3 Year
|шт.
|36
|VMware, Inc
|1
|1 650 504,00
|Сервер Cisco HyperFlex HX220c M4
|шт.
|36
|Cisco Systems, Inc.
|3
|1 606 714,80
|Послуга з впровадження та налаштування обладнання згідно Додатку 6
|послуга
|1
|1 578 461,30
|Маршрутизатор Cisco ASR1001-X
|шт.
|36
|Cisco Systems, Inc.
|2
|1 468 395,60
|5. Маршрутизатор Cisco Cl- CISC04451/K9 Cisco ONE ISR 4451 (4GE,3NIM,2SM, 8G FLASH,4G DRAM, IPB)
|шт.
|36
|Cisco Systems, Inc.
|8
|1 427 372,40
|Програмне забезпечення централізованої системи керування підключенням до локальних обчислювальних мереж Cisco Identity Services Engine типу R-ISE-VM-K9
|к-т
|36
|Cisco Systems, Inc.
|1
|914 121,60
|Маршрутизатор Cisco Cl- CISC04351/K9, Cisco ONEISR 4351 (3GE,3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)
|шт.
|36
|Cisco Systems, Inc.
|10
|787 906,80
|Програмне забезпечення системи керування мережею Cisco Prime Infrastructure 3.1
|к-т
|36
|Cisco Systems, Inc.
|1
|602 982,00
|Комплект для модернізації стрічкової бібліотеки DELL TL4000
|шт.
|12
|Dell Inc.
|1
|586 459,20
|Комутатор UCS Hyperflex System 6248
|шт.
|36
|Cisco Systems, Inc.
|2
|434 829,60
|Блейд-сервери PowerEdge M630
|шт.
|36
|Dell Inc.
|2
|423 906,00
|Програмна продукція VPP L3 VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor з технічною підтримкою Basic Support/Subscription for 3 year
|шт.
|36
|VMware, Inc
|6
|248 439,60
|Програмна продукція VPP L3 VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus з технічною підтримкою Basic Support/Subscription 3 years
|шт.
|36
|VMware, Inc
|6
|213 860,40
|Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft SharePointSvr 2016 SNGL OLP C
|шт.
|36
|Microsoft Corporation
|2
|211 011,60
|Комутатор Cisco WS-C3850-24T
|шт.
|36
|Cisco Systems, Inc.
|2
|203 606,40
|Комплект для модернізації комутаторів Brocade 300
|шт.
|12
|Dell Inc.
|2
|106 034,40
|Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft SQLSvrStd 2016 SNGL OLP C
|шт.
|36
|Microsoft Corporation
|2
|27 925,20
|Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic C CoreLic
|шт.
|36
|Microsoft Corporation
|72
|23 985,60
|Комплект для модернізації блейд-серверів PowerEdge М630
|шт.
|12
|Dell Inc.
|4
|17 127,60
|Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft SQLCAL 2016 SNGL OLP C DvcCAL
|шт.
|36
|Microsoft Corporation
|100
|6 500,40
|Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft SysCtrStdCore SNGL LicSAPk OLP 2Lic C CoreLic
|шт.
|36
|Microsoft Corporation
|136
|5 149,20
|Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft AdvancedThreatAnltcsCltMgtLic SNGL LicSAPk OLP C PerUsr
|шт.
|36
|Microsoft Corporation
|25
|4 615,20
|Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP C UsrCAL
|шт.
|36
|Microsoft Corporation
|100
|3 813,60
|Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic C CoreLic
|шт.
|36
|Microsoft Corporation
|136
|3 432,00
|Програмна продукція організації двофакторної автентифікації ESET Secure Authentication, на 3 роки
|шт.
|36
|ESET, spol. s r.o.
|49
|1 060,80
|Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft WinSvrCAL 2016 SNGL OLP C DvcCAL
|шт.
|36
|Microsoft Corporation
|105
|932,86
Tеги | Комп’ютерізація, Росія, Укрзалізниця