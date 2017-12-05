Держава через «Енергоринок» дала енергетикам 2 мільярди, і Ахметов одразу ж вирішив розплатитися з ICU

ДП «Енергоринок» 29 листопада за результатами тендеру уклало угоду з ПАТ «Державний ощадний банк України» про відкриття річної відновлювальної кредитної лінії на 2,00 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Кредит на 2,00 млрд грн. узяли строком до 28 листопада 2018 року. Обслуговування коштує 379,60 млн грн., що відповідає річній ставці в розмірі 18,98%.

Єдиним конкурентом було державне ПАТ «АБ «Укргазбанк» із річною ставкою 19,00%.

Виконання договору з «Ощадбанком» забезпечено заставою майнових прав – прав вимоги за договорами з енергопостачальними компаніями ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «Закарпаттяобленерго» і ПАТ «Київенерго» загальною заставною вартістю 5,00 млрд грн.

Гроші позичили для погашення утвореної до 1 вересня 2017 року заборгованості перед енергогенеруючими компаніями ПАТ «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго» і ТОВ «ДТЕК Східенерго» на виконання розпорядження Кабміну від 18 жовтня 2017 р. № 776-р «Про заходи щодо стабілізації роботи енергогенеруючих компаній теплових електростанцій».

Згідно пояснювальної записки до розпорядження, кошти призначені на закупівлю вугілля та створення запасів, достатніх для проходження опалювального сезону. У документі сказано, що тариф теплової генерації у 4 кварталі 2017 року не покриває витрати на закупівлю імпортного вугілля. Ця ситуація додатково ускладнюється заборгованістю «Енергоринку».

Тому «для можливості закупівлі ГК ТЕС необхідних обсягів вугілля, у тому числі імпортованого, з метою забезпечення сталої роботи ОЕТ України, недопущення застосування графіків аварійних відключень споживачів, вкрай важливо прийняти урядове рішення для фінансово-економічного збалансування ГК ТЕС».

Через чотири дні після отримання «Енергоринком» кредиту, призначеного для виплат переважно для «ДТЕК», що володіє 75% ринку теплової електрогенерації України, група Ріната Ахметова 4 грудня повідомила про рішення виплатити всі відсоткові ставки всім утримувачам своїх євробондів у першому кварталі 2018 року.

Нагадаємо, із квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС.

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації «ДТЕК» подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими, їх скуповувала компанія «ICU», що обслуговує фінансові справи президента України Петра Порошенка.

У квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+».

Також корупційною назвав схему «Роттердам+» генпрокурор України Юрій Луценко.

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