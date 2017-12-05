«Антонов» втратив контроль над грошами від авіаперевезень НАТО на користь «прокладок»

Державне авіабудівне підприємство «Антонов» держконцерну «Укроборонпрому» втратило контроль над фінансовими потоками від авіаперевезень у рамках програми НАТО, і тепер основний прибуток від цих послуг осідає в двох іноземних посередницьких іноземних компаніях: «Antonov Salis Gmbh» та «Dreamlifts LTD». Про це написав Дмитро Менделєєв у «Дзеркалі тижня».

Німецькій компанії «Antonov Salis Gmbh», яка буда створена у минулому році, передано в оперативний лізинг сім літаків ДП «Антонов».

У засновниках німецького «Antonov» значиться громадянин Німеччини П.Майшайдер, а український «Антонов» пов’язаний із цією компанією іменами Олександра Гриценка (гендиректор «Авіаліній Антонова») й Віталія Мовчана (віце-президент ДП «Антонов»), які поєднали посади на державному підприємстві й у німецькій компанії.

Крім того, у реєстраційних документах «Antonov Salis Gmbh» значаться ще два прізвища — В.Пашко й О.Манзій.

Інша компанія, яка отримує прибутки від авіаперевезень у рамках програми НАТО, «Dreamlifts LTD» має британську юрисдикцію.

«Невже й у цьому випадку прем’єр-міністрові В.Гройсману знадобиться покликати прокурорів, СБУ й СУС, щоб з’ясувати, хто ж так ефективно керує державним майном і хто отримує левову частку прибутку від експлуатації літаків «Антонова»?», – написав журналіст, який також звернув увагу на те, що колишньому керівнику держпідприємства Дмитру Ківі закидали непрозору схему управління корпоративними правами ДП «Антонов» і недостатні надходження від перевезень для НАТО українськими літаками.

Наразі в.о. президента ДП «Антонов» є Олександр Кривоконь.

ДП «Антонов» контролює голова ради директорів корпорації «Українська авіабудівна компанія» Михайло Гвоздьов, який раніше очолював держпідприємство і був народним депутатом від Блоку Петра Порошенка.

«Укроборонпром» з літа 2014 року очолює Роман Романов, який раніше займався торгівлею автомобілями, в тому числі, «Хюндай». Їх в Україні збирає корпорація «Богдан» Олега Гладковського (Свинарчука), співвласником котрої раніше був президент Петро Порошенко. Гладковський нині займає посаду першого заступника секретаря СНБО, та курує діяльність «Укроборонпрому».

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