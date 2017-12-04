Оточення екс-голови «Автодоріг України» два роки утримуватиме дороги Тернопільщини за третину мільярда

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області 29 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Техно-Буд-Центр» послуги з експлуатаційного утримання автодоріг державного значення у Тернопільській області на 327,42 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Строком до кінця 2019 року замовили утримання таких доріг:

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська км 0+000 – 39+077 довжиною 39 км,

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече км 239+322 – 319+382 довжиною 80 км і км 328+632 – 347+000 довжиною 20 км,

Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль км 33+266 – 106+882 довжиною 74 км.

За підсумковою відомістю ресурсів, протиожеледний матеріал 1:1 на 48,72 млн грн. коштує 600 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Асфальтобетон невідомих марок на 31,63 млн грн. замовили по 1 700-1 750 грн./т.

Елементи металевого бар’єрного дорожнього огородження на 15,74 млн грн. обійдуться у 44 тис грн./т.

Щебенево-піщану суміш С5 на 4,24 млн грн. куплять по 600 грн./куб. м. У жовтні на тендері Волинської САД вона коштувала вп’ятеро дешевше – 109-113 грн./куб. м.

Щебінь М600 20-40 мм на 3,67 млн грн. коштує 430 грн./куб. м.

Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90 і БНД-90/130 першого сорту, МГ і СГ рідкі на 1,93 млн грн. придбають по 12 тис грн./т. У вересні на тендері Чернівецької САД перші два види коштували на 20% дешевше – по 10 тис грн./куб. м.

Гарантійний строк на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб становить 12 років, на земляне полотно – 10 років, на основу дорожнього одягу, мости і цементобетонне покриття – 8 років, на водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на огородження і розмітку полімерною стрічкою – 5 років, на асфальтобетонне покриття і розмітку пластиком – 3 роки, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки, на розмітку фарбою – півроку.

Ціна угоди на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 342,58 млн грн.

Конкурентами були Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство «Міськшляхрембуд», ДочП «Тернопільський облавтодор» і ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Фірмою «Техно-Буд-Центр» володіє Григорій Процик із Тернополя. Раніше її співвласником був Любомир Грегоращук, чий син Андрій був депутатом Тернопільської міськради від партії ВО «Свобода».

Андрій Грегоращук є зятем екс-керівника Служби автодоріг у Рівненській області Юрія Проника, який раніше обіймав аналогічну посаду в Тернопільській області. Син Проника Орест також керував ДАК «Автомобільні дороги України».

З травня 2016 р. обов’язки голови правління ДАК «Автомобільні дороги України» виконував Артем Гриненко, помічник нардепа (БПП) Артура Герасимова, якого у травні 2016 р. президент Петро Порошенко призначив своїм представником в Верховній Раді.

Із червня 2017 р. в. о. голови правління «Автодоріг України» є Косинський Роман Валерійович. Це екс-керівник Дарницької районної податкової інспекції міста Києва та помічник нардепа Артура Герасимова. Косинський також був бізнес-омбудсменом в Луганській області при губернаторі Георгію Туці.

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