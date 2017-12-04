Мінюст дав американським юристам 9 мільйонів на захист від першої олімпійської чемпіонки України

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04 Грудня 2017

Міністерство юстиції України 27 жовтня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Holland & Knight LLP» про юридичні послуги на $340 тис, або 9,11 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У 2017 році фірма представлятиме Україну в справі за позовом Оксани Баюл до Джозефа Чарльза Леміра, компаній «Olympic Champions Ltd» (Делавер, США), «Olympic Champions Ltd» (Британські Віргінські острови), держави Україна та інших. Місцем розгляду є Окружний суд центрального округу Каліфорнії (США).

На думку української фігуристки Оксани Баюл, ці компанії передали права на використання її імені та біографії третім особам, що «порушило принцип чесної ділової практики» у рамках трудового договору. При цьому оплата за використання образу «була здійснена неналежним чином». Також Баюл стверджує, що для створення умов для цих протиправних, на її думку, дій, відповідачі залучали ряд компаній, у числі яких «Mirakon Ukraina», «Radiocompany Gala», «Gala Entertainment», «Ukrainian Financial Group» та «Phoenix Capital and Investment».

Розмір позовних вимог становить $50,00 млн. В обґрунтуванні переговорної процедури сказано, що «зміст самостійних вимог позивача до держави Україна встановити не вбачається за можливе».

За кошторисом, найдорожчими є послуги партнера «Holland & Knight LLP» Ральфа Р. Лепора, які коштують $675 за годину. Послуги з перекладу та питань українського законодавства від Світлани Старосвіт обійдуться у $100 за годину.

Нагадаємо, сам Джозеф Чарльз Лемір колись судився з Україною по справі «Гала-радіо».

Раніше фірма «Holland & Knight LLP» зі штаб-квартирою в Бостоні (США) представляла Україну в справі за позовом компаній «Universal Trading & Investment Co., Inc» («ЮТІКо») та «Foundation Honesty International, Inc.» до Генпрокуратури, Мінюсту і держави Україна.

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