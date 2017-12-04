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Мінінфраструктури з подачі АМКУ розбиває монополію екс-замголови митниці на документообіг у морпортах

04 Грудня 2017

Міністерство інфраструктури України направляє в Кабмін погоджений з АМКУ проект постанови із пропозицією щодо створення інформаційної системи «Морське єдине вікно». Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Система взаємодіятиме з усіма іншими системами, задіяними в технологічній схемі пропуску через державний кордон водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними.

Впроваджується «Морське єдине вікно», адміністратором якого буде ДП «Адміністрація морських портів України». Далі до нього підключаються інформаційні системи електронної взаємодії, що впроваджуються учасниками портового співтовариства або окремо кожним із його учасників з урахуванням Типової технологічної схеми та Правил надання послуг у морських портах України, що затверджується Мінінфраструктури.

За словами Загребельської, це означає, що учасники портового співтовариства зможуть обирати, використовувати Інформаційну систему портового співтовариства (ІСПС) від ТОВ «ППЛ 33-35», або інші інформаційні системи на ринку, або створити свою.

Нагадаємо, за даними програми «Наші гроші з Денисом Бігусом», Адміністрація морських портів України недоотримує десятки мільйонів гривень через монополію приватної фірми «ППЛ 33-35» на електронний документообіг у морських портах.

Із кінця 2016 р. АМКУ досліджував, чи відповідає порядок використання та підключення до ІСПС вимогам законодавства про захист економічної конкуренції. А влітку 2017 р. відкрив справу щодо зловживання «ППЛ 33-35» монополією на ринку послуг з технічної підтримки та обслуговування ІСПС.

Одеська «ППЛ 33-35» належить ПрАТ «Пласке» Олега, Людмили та Інесси Платонових.

Із 2013 р. нею керує Олександр Федоров, який довго працював на митниці. Зокрема, він був заступником голови Державної митної служби України з 2005 р. принаймні по 2010 р.

До 2013 р. «ППЛ 33-35» очолював Іван Ліптуга – нинішній радник першого віце-прем’єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

Платонов є членом громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі та президентом Асоціації транспортно-експедиторських та логістичних організацій України «Укрзовніштранс». Він заснував Благодійний фонд сприяння муніципальному баскетбольному клубу «Одеса», а Людмила та Інесса Платонови – ТОВ «Пласке Тревел».

Директором «Пласке» зараз є Сергій Соколов, а раніше посаду займав Артем Хачатурян.

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