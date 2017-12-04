Комунальники Дарниці без торгів докинули попередньому підряднику 112 мільйонів на розбудову амбулаторії

КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» 24 листопада уклало угоду з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» про реконструкцію амбулаторії з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги по вул. Гмирі, 8 за 111,86 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У липні 2016 р. «Енерго Монтаж» виграв торги УКБ Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації щодо цієї реконструкції на 45,00 млн грн. У січні 2017 р. функції замовника передали до «Позняки-Інвест-УКБ». У липні новий замовник відписав іншій фірмі 1,20 млн грн. на проектування реконструкції зовнішніх мереж, кошторисна вартість яких у результаті склала 118,30 млн грн. Від цієї суми комунальники відняли 6,45 млн грн. за вже виконані проектні та будівельні роботи й отримали ціну нинішнього підряду.

Новий договір укладений за переговорною процедурою зі старим підрядником «Енерго Монтаж» для забезпечення уніфікації. В обґрунтуванні сказано: «Під час вивчення виконаних робіт виявлено, що підрядником було використано сучасні інноваційні матеріали та технології. Передача функцій замовника не впливає на факт, що зміна виконавця може негативно позначитись на дотриманні стандартів, що використовувались попереднім виконавцем».

За проектним завданням, до кінця 2018 р. влаштують зовнішнє освітлення, зовнішні мережі водопостачання, каналізування і радіофікації, приєднають об’єкт до електричних, теплових і телекомунікаційних мереж. Гарантійний строк становить десять років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси нинішнього договору не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Однак оприлюднено документи до додаткових угод від 19 липня і 26 грудня 2016 р. Тоді гарячекатана арматурна сталь коштувала 13-15 тис грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Ціни кубометра бетону та розчинів і тонни асфальтобетону не перевищували 972 грн., кубометра щебеню – 283 грн., а кубометр природного рядового піску коштував 127 грн.

Ґрунтовку Mariseal Aqua Primer A+Primer B замовляли по 265 грн./кг, тоді як зараз в інтернет-магазинах вона продається по 396 грн./кг.

Нині на заробітну плату піде 6,47 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 1,55 млн грн.

Засновником і директором «НВП «Енерго Монтаж» є Володимир Дігтяр.

Нагадаємо, у серпні 2015 р. проти «Позняки-Інвест УБК» та фірми «Енерго Монтаж» відкривали кримінальне провадження щодо підробки документів на тендері вартістю 8,49 млн грн. по прокладенню водопроводу у 12 кварталі мікрорайону Бортничі. Торік і пізніше нових ухвал по справі в судовому реєстрі вже не з’являлося.

Усього із серпня 2015 р. фірма отримала підрядів виключно в підрозділів київських райдержадміністрацій на 194,64 млн грн.

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