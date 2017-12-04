Апеляція поновила строк дії листа про знесення будинків на Новоукраїнській, хоча сама затягувала його видачу

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Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) про поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання щодо знесення двох секцій багатоповерхового житлового будинку у Шевченківському районі Києва на вул. Новоукраїнська,24а (Українська,6). Про це стало відомо під час засідання суду, яке відбулося 30 листопада, передає журналіст «Наших грошей».

6 липня Апеляційний суд зобов’язав ТОВ «ВКФ Фарби України» та Київський національний університет будівництва і архітектури знести дві секції житлового комплексу «Шевченківський квартал» біля станцій метро Сирець, Дорогожичі та Берестейська, оскільки дійшов висновку, що  будуються вони без дозволу на виконання будівельних робіт.

30 серпня ДАБІ звернулася до суду з заявою про видачу виконавчого листа. Втім у відведений трьохмісячний термін (до 7 жовтня) його так і не отримала. Хоча, за даними представника ДАБІ, після 30 серпня Держінспекція неодноразово зверталася до суду з проханням надати їй виконавчий лист, на що їм спочатку відповідали, що документ не готовий, а потім, що головуючий суддя Володимир Мельничук у відпустці.

Паралельно апеляційний суд розглядав заяву ДАБІ щодо виправлення опису у рішенні про знесення частини багатоповерхівки. За інформацією нардепа Юрія Левченка, який виступав третьою особою на боці ДАБІ, Київський апеляційний адмінсуд призначив засідання про уточнення після 7 жовтня, що на думку нардепа, було направлено на затягування процесу, аби позивач не отримав у 3-місячний строк виконавчий лист, що унеможливлювало б виконання рішення апеляції про знесення незаконно збудованих двох секцій.

2 листопада ДАБІ повторно подала до суду заяву про видачу виконавчого листа. Держінспекція його отримала 7 листопада, причому в документі суд зазначив, що пройшов трьохмісячний термін.

ДАБІ звернулася до суду з заявою про поновлення пропущеного терміну для пред’явлення виконавчого листа до викання, оскільки вважає, що сталося це не з її вини. Суд строк поновив.

У 2015 році тодішній радник Кличка Павло Рябікін відносив «Шевченківський квартал» до 40 проблемних житлових комплексів, які незаконно будують компанії «Укогруп» та «Сіті Груп», що  контролювалися скандальним забудовником Анатолієм Войцехівським.

У 2014-2015 роках ТОВ «ВКФ Фарби України» було записане на Вадима Гребельника та Яну Трофименко. Наразі засновниками вказані Марія Воловенко та Олена Клочко.

Девелопером будівництва виступає ТОВ «Рон-стоун» Артема Широкого та відомого забудовника Олега Репи. Останній у 2008-2010 рр. займав керівну посаду в «Укогруп» Войцехівського.

Наразі Репа разом з Багіровим Багтіяром Каміл Огли володіє ТОВ «Міжнародна будівельна компанія «Партнер». У 2015 р. Репа балотувався ба Київради від партії «Єдність» Омельченка, але не пройшов.

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