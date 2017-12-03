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«Елемент» без формули продав залізниці дизелю на чверть мільярда

Комунальники під виглядом будівництва котелень розіграли мільйон на технагляд між пов’язаними учасниками

8,98 мільярда минулого тижня

Армія заправилась бензином в «Укргазвидобування» на 116 мільйонів

Китайський ангіограф за 25 мільйонів для запорізьких медиків розіграли в групі Кузьми

02.12.2017

У Сєвєродонецьку реконструюють ще два заплавні мости за 36 мільйонів

Директор комунальників хоче замовити рідній фірмі за 3 мільйона нагляд за його роботою

Тріо пов’язаних підприємців отримали від комунальників Добропілля майже 10 мільйонів

«Одесаобленерго» дало 199 мільйонів на індійське обладнання для підстанції в Одесі

«Київавтодор» замовив швейцарської техніки на 137 мільйонів у фірми, разом з якою вже має кримінальну справу

01.12.2017

Адвокат намагається скасувати клопотання про екстрадицію Онищенка з Іспанії

Мінфін змушує «ОГХК» збільшити прибуток наполовину, але він все одно менший минулорічного

Поліція скупилась бронежилетами на 41 мільйон

Завгосп Ізмаїльського порту призначений в закупівельну філію «Укрзалізниці»

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13.11.2017

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13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

«Укргазбанк» замовив екс-губернатору Рівненщини банківський софт за 6,5 мільйона

03 Грудня 2017

ПАТ АБ «Укргазбанк» 24 жовтня уклало угоду з ТОВ «Реноме-Смарт» про послуги з постачання програмного забезпечення на 6,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До середини 2018 р. розроблять і впровадять модулі «Мобільний банкінг» та «Інтернет-банкінг» у якості складових частин програмного забезпечення «Сервер ToMaS» із наданням невиключного права на їх використання. Сам «Сервер ToMaS» був придбаний держбанком у «Реноме-Смарт» ще у березні за 5,58 млн грн.

Фірма створить додаток для мобільних пристроїв на Android та iOS і сервіс для браузерів.

Засновниками рівненської «Реноме Смарт» є ПрАТ «Реноме», Анатолій Кричильський і Віктор Матчук – колишній губернатор Рівненської області (2006-2010 рр..), екс-нардеп від блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Крім того, Матчук входить до керівництва Конфедерації будівельників разом із Олександром Глімбовським та є членом Президії Аграрної партії України Віталія Скоцика, від якої йшов у Рівненську облраду в 2015 р.

Акціонерами «Реноме» є ті ж Віктор Матчук і Анатолій Кричильський, а також Оксана Вікторівна Матчук, Зоя Ходаковська, Сергій Бербенець і Надія Гладкевич.

Усього з 2008 р. «Реноме-Смарт» отримала підрядів на 98,45 млн грн., переважно у банків.

Найменування послуги Вартість, грн.
Розробка технічного завдання «Мобільний банкінг» (із ПДВ) 120 000
Розробка технічного завдання «Інтернет-банкінг» (із ПДВ) 120 000
Програмне забезпечення «Мобільний банкінг» (без ПДВ) 1 880 000
Програмне забезпечення «Інтернет-банкінг» (без ПДВ) 3 880 000
Послуги з впровадження у тестовому і продуктивному середовищах (із ПДВ) 416 667
Усього: 6 500 000

 

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