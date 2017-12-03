Китайський ангіограф за 25 мільйонів для запорізьких медиків розіграли в групі Кузьми

КУ «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» Запорізької обласної ради 25 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Діатех-Україна» ангіограф за 24,93 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять рентгенівську ангіографічну систему для інтервенційної кардіології Optima IG330 з підлоговою С-аркою виробництва «GE Hualun Medical System Co. Ltd.» (Китай) у 2017 році за 24,90 млн грн. і чотири комплекти індивідуальних засобів захисту (односторонній фартух і комір Pb=0,35) по 5 тис грн. Гарантійний строк становить рік.

Передбачено повну передоплату на строк до двох місяців згідно постанови Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117.

Ціна угоди третину відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 25,00 млн грн.

ТОВ «Астріум» не допустили до аукціону через гарантійні листи не від виробників, а від їхніх українських представництв, розбіжності у назві пропонованої моделі в ліцензії ДІЯРУ і специфікації та в адресах одного з представництв.

Єдиним допущеним конкурентом з ангіографом Allura Centron від «Philips India Limited» (Індія) було ТОВ «ЄМГ «Україна» швейцарської фірми «Ентрепрайзес Медикалс Грей СА» Лаі Чунг-Пінга, яким керує Євген Трещалін. За даними системи «YouControl», донедавна директором суперника була Ірина Макієнко.

Ця ж Макієнко зараз керує фірмою-переможцем «Діатех-Україна» швейцарської компанії «Діатех С.А.» Рафаеля Варона.

Видання «Обозреватель» свого часу пов’язувало обох учасників нинішніх торгів із Миколою Кузьмою. Підконтрольні Кузьмі фірми займаються ввезенням медичного обладнання в Україну.

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