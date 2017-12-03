Комунальники під виглядом будівництва котелень розіграли мільйон на технагляд між пов’язаними учасниками

Комунальне підприємство «Комунжилсервіс» (м. Дніпро) у жовтні за результати тендеру замовило ТОВ «Виробничо-інноваційна компанія «Трансбуд технолоджі» будівництво опалювальних котелень (теплогенераторних) за 1,13 млн грн. Про це написала Ольга Фоменко у «Бюро.ua».

Комунальники замовили одну котельну. Втім, видання звернуло увагу, що замовник вказав код закупівлі 45251250-8 – «будівництво опалювальних районних котелень», хоча в техзавданні мова про будівництво котелень не йде, і воно не відповідає ні коду закупівлі, ні її предмету. «Переможцеві необхідно буде забезпечити нагляд за будівництвом і виконанням інженерно-організаційних робіт для замовника протягом всього періоду виконання будівельно-монтажних робіт на об’єктах будівництва», – вказав замовник в завданні.

Також в документації тендеру замовник перерахував об’єкти, на яких необхідно здійснювати технічний нагляд. Всього їх 12.

«На підставі проведеної закупівлі виконавець бере на себе обов’язок виконати нерозривно пов’язані з будівництвом інженерно-організаційні роботи під час будівництва котелень… Найменування робіт – будівництво опалювальних котелень. Під здійсненням будівництва опалювальних котелень сторони розуміють здійснення виконавцем інженерно-організаційних робіт під час будівництва зазначених об’єктів (вишукувальних робіт, нагляду за будівництвом, уточнення обсягів виконаних робіт, нагляд за виконанням пусконалагоджувальних робіт тощо)», – йдеться в проекті договору.

«Під виглядом будівництва котелень КП закупило послуги технагляду. Навіщо? Припустимо, щоб не допустити до участі в торгах «неправильних» учасників. Адже компанії, які надають послуги з технагляду, моніторячи оголошення про майбутні торги, орієнтуються, в першу чергу, на найменування предмету закупівлі, або ж на код закупівлі. І не стануть цікавитися тендерами на закупівлю робіт з будівництва», – написало видання.

Причому, «Комунжилсервіс» літом вже спробував провести ті ж самі торги, але з назвою, яке відображало суть завдання – здійсненні технагляду тих самих котельних, що і в торгах з «переплутаною» назвою. Найвигіднішою стала цінова пропозиція ПП «Фенікс». Втім у вересні замовник її відхилив, не вказавши при цьому чітку причину, а потім відхилив пропозиції всіх інших учасників, і, відповідно, скасував торги. А через два тижні КП оголосило тендер на будівництво котелень, закуповуючи при цьому послуги технагляду за будівництвом котелень.

Заявку на тендер подали два учасника, які брали участь і в попередньому тендері: ФОП Шарков і «Трансбуд технолоджі». Причому невідомо, яким чином підприємці дізналися про тендер, враховуючи закамуфльований предмет закупівлі. Ні ФОП, ні ТОВ ціну під час аукціону не скидали.

Засновником дніпровського «Трансбуд технолоджі» є Аліна Климчук. Керує ТОВ Євген Тонкошкур. Надаючи документацію, «Трансбуд технолоджі» вказав, що орендує обладнання у ТОВ «Правова консалтингова компанія «Укртрансгруп Інжиніринг», засновником і керівником якого є Сергій Денисенко. Останній також є засновником ТОВ «НПК« Технобуд Аудит», де підписантом вказаний Владислав Шарков, який як ФОП брав участь разом з «Трансбуд технолоджі» в торгах. У 2016 році Шарков був засновником «Технобуд Аудит».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | АМКУ, Будівництво, ЖКГ