НОВИНИ

03.12.2017

«Укргазбанк» замовив екс-губернатору Рівненщини банківський софт за 6,5 мільйона

«Елемент» без формули продав залізниці дизелю на чверть мільярда

Комунальники під виглядом будівництва котелень розіграли мільйон на технагляд між пов’язаними учасниками

8,98 мільярда минулого тижня

Армія заправилась бензином в «Укргазвидобування» на 116 мільйонів

Китайський ангіограф за 25 мільйонів для запорізьких медиків розіграли в групі Кузьми

02.12.2017

У Сєвєродонецьку реконструюють ще два заплавні мости за 36 мільйонів

Директор комунальників хоче замовити рідній фірмі за 3 мільйона нагляд за його роботою

Тріо пов’язаних підприємців отримали від комунальників Добропілля майже 10 мільйонів

«Одесаобленерго» дало 199 мільйонів на індійське обладнання для підстанції в Одесі

«Київавтодор» замовив швейцарської техніки на 137 мільйонів у фірми, разом з якою вже має кримінальну справу

01.12.2017

Адвокат намагається скасувати клопотання про екстрадицію Онищенка з Іспанії

Мінфін змушує «ОГХК» збільшити прибуток наполовину, але він все одно менший минулорічного

Поліція скупилась бронежилетами на 41 мільйон

Завгосп Ізмаїльського порту призначений в закупівельну філію «Укрзалізниці»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

«Елемент» без формули продав залізниці дизелю на чверть мільярда

03 Грудня 2017

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 30 листопада за результатами тендерів замовила ТОВ «Елемент Нафта» дизельного палива на 223,92 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Спершу залізниця планувала закупити 10 тис т дизпалива, однак потім зменшила обсяг.

Зрештою цьогоріч поставлять 9 тис т дизелю Євро 4 або Євро 5 виробництва Росії, Білорусі, Туркменістану, Греції, Литви, Нідерландів чи Індії по 24 880 грн. за тонну.

Це на чотири відсотки дешевше від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить 25 770 грн./т.

При цьому ціна палива не прив’язана формулою до світових котирувань, так само, як це було і в інших великих угодах на постачання палива залізниці та армії, по яким НАБУ зараз веде кримінальні провадження через безпідставні підвищення закупівельної ціни додатковими угодами.

Гарантійний термін зберігання становить рік з дати виготовлення у 2017 році, а забезпечення виконання договору – п’ять відсотків від його вартості.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 225,27 млн грн.

Конкурентами були ПП «Окко Контракт»ТОВ «Нафтотрейд-Капітал» і ТОВ «Газтрейд», причому ніхто з учасників не знижував ціну під час аукціону.

Нині «Елемент Нафта» належить Олександру Тельчарову, який до того був лише директором. Раніше фірмою володів Борис Ганджа – київський гонщик, екс-співробітник російського холдингу «ТНК-ВР» та міноритарій нещодавно ліквідованого банку «Новий», основним акціонером якого є ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К.Янгеля». Фірма відноситься до дніпропетровсько-київської паливної групи фірм Полюс-Манго-Елемент. З іншою фірмою групи – ТОВ «Елемент-СА» – «Укрзалізничпостач» судився через невиконання угоди вартістю майже в півмільярда гривень.

Як пише «EnKorr», група «Елемент» включає компанії «Mango» (роздрібна реалізація), «Манго Трейд» (дрібний гурт), преміальний бренд АЗС «Ultra» і ТД «Елемент» (великий гурт). Нині формується холдинг «Unimex», який об’єднає ці структури.

Нагадаємо, раніше в листопаді «Елемент Нафта» продала залізниці дизелю на 877,68 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

АМКУ забанив чергову витівку «Нафтогазу» по відсічці оцінщиків «негативною рецензією»
03 Грудня 2017

Як Аваков і Луценко зламали зуби об Терентьєва
01 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

03.12.2017

Дніпро Комунальники під виглядом будівництва котелень розіграли мільйон на технагляд між пов’язаними учасниками

Запоріжжя Китайський ангіограф за 25 мільйонів для запорізьких медиків розіграли в групі Кузьми

02.12.2017

Луганськ У Сєвєродонецьку реконструюють ще два заплавні мости за 36 мільйонів

Запоріжжя Директор комунальників хоче замовити рідній фірмі за 3 мільйона нагляд за його роботою

Донецьк Тріо пов’язаних підприємців отримали від комунальників Добропілля майже 10 мільйонів

Одеса «Одесаобленерго» дало 199 мільйонів на індійське обладнання для підстанції в Одесі

Київ «Київавтодор» замовив швейцарської техніки на 137 мільйонів у фірми, разом з якою вже має кримінальну справу

01.12.2017

Дніпро Коштовний ремонт парку в Кам’янському екс-чиновницею подорожчав ще на третину – до 79 мільйонів

Вінниця Фаворит за півмільярда переоснастить вінницьку підстанцію «Укренерго» трансформаторами Григоришина

Київ На будівництві флагштоку за 48 мільйонів біля «Батьківщини-матері» передбачили фішкі по оплаті «для своїх»

Одеса «Поштарі» Гройсмана взяли під контроль «Українське дунайське пароплавство»

Луганськ Відбулися штрафом посередники, які погоріли на півмільйонному хабарі разом з в.о. керівника луганського Держгеокадастру

30.11.2017

Харків Рідна фірма Луценка отримає від Кернеса ще 5 мільйонів – тепер за відеонагляд на майдані Конституції

Хмель Хмельницький купив штучну ялинку за півмільйона – в три рази дешевше від такої ж в Сумах

Черкаси Сміттєвий бізнес в Черкасах віддали авторитетному дзюдоїсту з «Козирної карти» і партнерам губернатора

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ