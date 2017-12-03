Армія заправилась бензином в «Укргазвидобування» на 116 мільйонів

Міністерство оборони України 24 листопада за результатами тендеру замовило ПАТ «Укргазвидобування» палива на 115,83 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 25 грудня поставлять 3 900 т бензину А-80-Євро4-Е5 власного виробництва не раніше серпня 2017 року по 29 700 т за тонну.

У липні «Укргазвидобування» продало Міноборони такий бензин на 13% дешевше – по 26 350 грн./т, а в червні – по 26 150 грн./т і 26 400 грн./т залежно від місця доставки.

Гарантійний термін зберігання становить півроку.

Ціна угоди на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 116,03 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Газтрейд» і ТОВ «Нафтотрейд-Капітал», причому ніхто з учасників не знижував ціну під час аукціону.

ПП «Окко Контракт» вимагало продовжити строк поставки до 28 лютого 2018 року. Йому відмовили, бо «замовник бере зобов’язання в межах бюджетних асигнувань поточного бюджетного року, а попередня оплата за даним напрямом закупівлі чинним законодавством не передбачена».

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