8,98 мільярда минулого тижня

03 Грудня 2017
Дороги Тернопільщини, кредит «Енрегоринку», підстанція на Вінничині, паливо залізниці і поліції, дитсадок, амбулаторія і притиральна техніка в Києві.
З 26 листопада по 2 грудня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 22,62 тисяч закупівель на загальну суму 8,98 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 3,04 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області
|1163,76
|Дочірнє підприємство «Тернопільський облавтодор»
|Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного і місцевого значення у Тернопільській області
|2. ДП «Енергоринок»
|379,60
|АТ «Ощадбанк»
|Банківські послуги (відкриття невідновлюваної кредитної лінії 2 000 000 000 грн.)
|3. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області
|327,42
|ТОВ «Техно-Буд-Центр»
|Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області
|4. ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго»
|311,06
|Корпорація виробничих та комерційних підприємств «Союз»
|Технічне переоснащення ПС-750 кВ «Вінницька» із заміною автотрансформатора АТ-2, ТПР АТ-2 та впровадженням прогресивних технологічних рішень»
|5. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|223,92
|ТОВ «Елемент Нафта»
|Дизельне паливо
|6. ПАТ «Одесаобленерго»
|198,99
|ТОВ «Електротехнічна компанія «Система»
|Електричне приладдя
|7. Комунальна корпорація «Київавтодор»
|137,42
|ТОВ «Глобус-авто»
|Підмітально-прибиральні машини (пиловсмоктувач, миючо-снігоочисна, самохідна машина зі змінним обладнанням)
|8. КП «Солом’янка – Сервіс» Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
|115,05
|ТОВ «Будсервіс 2»
|«Реконструкція дошкільного навчального закладу на вул. Генерала Тупікова, 27 у Солом’янському районі» (будівельні роботи)
|9. КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва»
|111,86
|ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго монтаж»
|Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 у Дарницького району м. Києва
|10. Національна поліція України
|67,98
|ТОВ «Техойл рітейл»
|Паливо
Tеги | Хіт-парад