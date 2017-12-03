НОВИНИ

03.12.2017

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«Елемент» без формули продав залізниці дизелю на чверть мільярда

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Армія заправилась бензином в «Укргазвидобування» на 116 мільйонів

Китайський ангіограф за 25 мільйонів для запорізьких медиків розіграли в групі Кузьми

02.12.2017

У Сєвєродонецьку реконструюють ще два заплавні мости за 36 мільйонів

Директор комунальників хоче замовити рідній фірмі за 3 мільйона нагляд за його роботою

Тріо пов’язаних підприємців отримали від комунальників Добропілля майже 10 мільйонів

«Одесаобленерго» дало 199 мільйонів на індійське обладнання для підстанції в Одесі

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Мінфін змушує «ОГХК» збільшити прибуток наполовину, але він все одно менший минулорічного

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Завгосп Ізмаїльського порту призначений в закупівельну філію «Укрзалізниці»

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13.11.2017

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13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
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Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
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8,98 мільярда минулого тижня

03 Грудня 2017

Дороги Тернопільщини, кредит «Енрегоринку», підстанція на Вінничині, паливо залізниці і поліції, дитсадок, амбулаторія і притиральна техніка в Києві.

З 26 листопада по 2 грудня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 22,62 тисяч закупівель на загальну суму 8,98 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 3,04 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області 1163,76 Дочірнє підприємство «Тернопільський облавтодор» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного і місцевого значення у Тернопільській області
2. ДП «Енергоринок» 379,60 АТ «Ощадбанк» Банківські послуги (відкриття невідновлюваної кредитної лінії 2 000 000 000 грн.)
3. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області 327,42 ТОВ «Техно-Буд-Центр» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області
4. ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» 311,06 Корпорація виробничих та комерційних підприємств «Союз» Технічне переоснащення ПС-750 кВ «Вінницька» із заміною автотрансформатора АТ-2, ТПР АТ-2 та впровадженням прогресивних технологічних рішень»
5. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 223,92 ТОВ «Елемент Нафта» Дизельне паливо
6. ПАТ «Одесаобленерго» 198,99 ТОВ «Електротехнічна компанія «Система» Електричне приладдя
7. Комунальна корпорація «Київавтодор» 137,42 ТОВ «Глобус-авто» Підмітально-прибиральні машини (пиловсмоктувач, миючо-снігоочисна, самохідна машина зі змінним обладнанням)
8. КП «Солом’янка – Сервіс» Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 115,05 ТОВ «Будсервіс 2» «Реконструкція дошкільного навчального закладу на вул. Генерала Тупікова, 27 у Солом’янському районі» (будівельні роботи)
9. КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» 111,86 ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго монтаж» Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 у Дарницького району м. Києва
10. Національна поліція України 67,98 ТОВ «Техойл рітейл» Паливо

 

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