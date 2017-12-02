У Сєвєродонецьку реконструюють ще два заплавні мости за 36 мільйонів

Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради (Луганська область) за результатами відкритих торгів 8 та 27 листопада замовив ТОВ «Будівельно-монтажна фірма “Технологія”» роботи з реконструкції заплавних мостів №1 та №2 за 35,87 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

У рамках проектів підрядник проведе заміну огороджень, улаштує нове дорожнє покриття, змонтує металоконструкції тощо. Гарантійний строк якості виконаних робіт – 8 років.

Вартість реконструкції заплавного мосту №1 коштуватиме 26 млн грн, а мосту №2 – 9,76 млн грн.

Переможцем обох тендерів стало ТОВ «БМФ “Технологія”». За дешевший підряд змагалось також сєвєродонецьке ТОВ «НВП “ТВК”», а за дорожчий, окрім названих, київське ТОВ «Олександрія Кепітал».

Лисичанське ТОВ «Будівельно-монтажна фірма “Технологія”» у рівних долях ділять мешканці Сєвєродонецька Сергій Капленко, Сергій Модний та Павло Міронцов. Донька останнього, Олена Міронцова, ділить з Капленком та Модним фірму ТОВ «Інженерно-монтажна фірма «Технологія»».

Зі свого боку, Модний та Капленко є власниками ще однієї будівельної компанії – ТОВ «Інжинірингова фірма “Монолітспецбуд”». Саме ця фірма у 2015 році отримала замовлення на роботи з реконструкції заплавних мостів №3 та №4 у Сєвєродонецьку загальною вартістю 7,14 млн грн. Один з цих мостів (між Лисичанськом та Сєвєродонецьком через річку Сіверський Донець) у липні 2014 року підірвали бойовики, відступаючи із Сєвєродонецька. Відкриття мосту, відновлювальні роботи по якому на 90% профінансував ЄС, відбулось у грудні 2016 року.

Сергій Капленко також був керівником нині припиненої інжинірингової фірми «Монолітспецбуд» проектно-будівельного концерну «Укрмонолітспецбуд», бенефіціарним власником якого є відомий забудовник Леонід Гончаров. Одним із бізнес-партнерів Гончарова є нинішній держсекретар Мінекономрозвитку і торгівлі Олексій Перевезенцев, якого називали близьким до Бориса Колеснікова.

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