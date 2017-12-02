Тріо пов’язаних підприємців отримали від комунальників Добропілля майже 10 мільйонів

Підприємці Руслан Лісничий, Артем Антощенко та Михайло Землянухін підписали з бюджетниками міста Добропілля (Донецька область) договорів на 9,76 млн грн. В однієї з комунальних установ-замовників Антощенко орендує техніку. Про це повідомляє «Громадський контроль Дніпропетровська».

На рахунку підприємця Руслана Лісничого п’ять підписаних договорів на загальну суму 1,12 млн грн, Артем Антощенко отримав замовлень на 5,56 млн грн, а Михайло Землянухін – на 2,31 млн грн.

В основному підприємці отримують підряди в рамках неконкурентної процедури звітування про укладений договір, яка не передбачає завантаження виконавцем робіт документів у систему «Прозорро».

Про те, якими технічними ресурсами розпоряджаються Руслан Лісничий та Артем Антощенко відомо з документів, завантажених ними для участі у літньому тендері виконкому Добропільської міськради.

Так, окрім власного, переважно дрібного обладнання, підприємець Антощенко використовує техніку покровського ПП «Агропромбуд» та КП «Добропільський міський транспорт». У цього комунального підприємства Антощенко отримав замовлень на 700 тис. грн.

Щодо ПП «Агропромбуд», то це колишня компанія Тетяни Соловйової – дружини екс-начальника Донецького облавтодору Євгена Соловйова.

Також «Громадський контроль» відмітив, що Лісничий з Антощенком завантажували у систему практично ідентичні документи. Наприклад, у локальних кошторисах на будівельні роботи повторювались номери.

В одній із довідок підприємець Руслан Лісничий зазначає про загальний досвід у галузі – 2 місяці. Згідно з даними ЄДР, як ФОП з основним КВЕДом «покрівельні роботи» Лісничий обліковувався у 3-4 кварталах минулого року, і поновив діяльність 4 травня цього року.

Від «Наших грошей»:

Як учасники державних закупівель Антощенко та Лісничий використовували один контактний мобільний номер (0957222009).

Батько Лісничого, Станіслав Вікторович, та батьки Антощенка, Володимир Анатолійович та Олена Вікторівна, числились співвласниками нині припиненого ТДВ «Орендне підприємство “Добропіллявугілля”».

Дружина Михайла Землянухіна, Ганна Землянухіна, працює начальником Добропільського міського відділу головного управління державної міграційної служби України в Донецькій області. Разом з директором КП «Добропільська служба єдиного замовника» вона входила до складу робочої групи із сприяння проведенню місцевих виборів восени 2015 року.

Сам Михайло Землянухін, на місцевих виборах 2015 року безуспішно балотувався до Добропільської міськради від ВО «Батьківщина».

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