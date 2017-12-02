«Одесаобленерго» дало 199 мільйонів на індійське обладнання для підстанції в Одесі

ПАТ «Одесаобленерго» 27 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Електротехнічна компанія «Система» електричного обладнання на 6,33 млн євро, або 198,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року поставлять комплекс «КРУЕ 110 кВ – елегазові шинопроводи – силові трансформатори» виробництва «CG Power and Industrial Solution Limited» (Індія) і «CG Electric Systems Hungary Zrt.» (Угорщина) для реконструкції ПС 110 кВ «Чумка» в Одесі у складі:

– комплектна розподільча установка 110 кВ, 2500 А, 40 кА, 3 сек., з елегазовою ізоляцією (11 комірок з вимикачем) типу GT01:

вісім лінійних комірок з кабельним підключенням (тільки оболонка);

дві трансформаторних комірки з підключенням газ SF6 – масло;

одна секційна комірка;

два модулі шинного вимірювання;

12 обмежувачів перенапруги SF6;

шафи місцевого керування; вторинні кабелі між КРУЕ та ШМК; газ SF6 для першого заправлення; опорні конструкції та інші необхідні аксесуари.

– два силових трифазних трансформатора з РПН та ПБВ, потужністю 80 МВА, номінальна напруга 115/38,5/6,6 кВ типу HOTSV 120000/123;

– комплект елегазового шинопроводу 110 кВ типу GT01;

– послуги шеф-монтажних робіт для встановлення Комплексу.

Установка КРУЕ буде внутрішньою, а елегазових струмопроводів – внутрішньо-зовнішня.

Питома вартість трансформаторів з урахуванням решти обладнання становить $46,3 тис за один МегаВольтАмпер потужності. У березні на тендері «Одесаобленерго» щодо обладнання від «ЕК «Система» для іншої одеської підстанції вона була такою ж.

Монтаж і пусконалагодження виконає ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж».

Гарантійний строк становить три роки з дати відвантаження з заводу виробника, термін служби – 30 років. Товар оплачуватимуть протягом 90 банківських днів після поставки.

Ціна угоди прив’язана до курсу євро за формулою (додано) і на 19% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 246,48 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Торгова компанія «Енергоімпекс» із продукцією «ABB AG» (Німеччина) та «High Voltage Products» (Польща) і ТОВ «НМУ «Електропівденмонтаж» із продукцією «Hyundai Electric and Energy Systems Co., Ltd» (Корея).

ТОВ «Південна енергетична компанія» не допустили до аукціону за невідповідність вимогами статті 17 закону «Про публічні закупівлі» та низці технічних умов тендеру.

Нині київська «Електротехнічна компанія «Система» записана на латвійську фірму «ЕК «Система». Кінцевими бенефіціарами є брати Борис і Марк Адамовські, а директором – В’ячеслав Ігорович Кириленко (не плутати з екс-міністром культури В’ячеславом Анатолійовичем Кириленком).

Раніше засновником була фірма «Сі.Джі.Джі.Глобал Лімітед» із Гонконгу. За даними Гонконгзького реєстру, власниками «C.G.G.Global limited» зі статутним фондом 10 тис гонконзьких доларів є вірґінська «Quentin Dorward LTD» і панамська «Victoria Trading Corp.».

За даними панамського реєстру, станом на 2010 р. директорські функції компанії було покладено на три панамські офшори – «Cascado AG»,«Integri S.A.» і «Systemo AG». Усі вони є частиною глобальної павутини «прокладок», якими в той чи інший час номінально керували латвійці Стан Горін та Ерік Ванагельс, відомі за історією з «вишкою Бойка».

«Чорноморенергоспецмонтаж» з Одещини належить Валентину Кобилянському, Олександру Зазулінському, Володимиру Глянцеву, Олександру Білозору та Анатолію Килименчуку. Кобилянський раніше очолював рибопромислову фірму «Антарктика» і ТОВ «Одеське морське пароплавство», а нині є директором і співвласником рибопромислової судноплавної компанії «Капітан». Субпідрядник регулярно виграє будівельні торги різних обленерго на десятки мільйонів гривень, а також фігурував у кримінальній справі поліції проти службовців «Одесаобленерго» про завищення обсягів і вартості робіт.

Основним власником «Одесаобленерго» є група «VS Energy» екс-депутата російської Держдуми Олександра Бабакова та групи авторитетних бізнесменів відомих як «лужниківські».

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