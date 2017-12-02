«Київавтодор» замовив швейцарської техніки на 137 мільйонів у фірми, разом з якою вже має кримінальну справу

КК «Київавтодор» 28 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Глобус-Авто» підмітально-прибиральних машин на 137,42 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 22 самохідні підмітально-прибиральні машини Bucher City Cat 2020 Євро 4 зі змінним обладнанням 2017 року випуску по 6,25 млн грн.

Кожна машина буде оснащена літньою поливо-мийною і підмітально-вакуумною установкою, сніговим відвалом, розподілювачем протиожеледних матеріалів, бункером для реагенту з нержавіючої сталі об’ємом 200 л. Гарантійний строк становить рік.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 138,16 млн грн.

Анонімна фірма заявила: «технічні вимоги до підмітально-прибиральної машини прописані виключно під модель CityCat 2020 виробництва компанії Bucher, що в принципі виключає альтернативні пропозиції моделей від інших виробників, які функціонально повністю аналогічні машинам CityCat 2020, або навіть перевищують їх».

Скаржник вимагав зменшити мінімальні корисне навантаження з 1600 кг до 1200 кг, долання ухилу з 30% до 27% та об’єм баку для води з 300 л до 190 л, збільшити мінімальну ширину зони підмітання двома щітками з 1600 мм до 2 300 мм, дозволити встановлення форсунок літньої установки безпосередньо на кузов машини замість балки, прибрати вимогу саме дискових гальм, які швидко ржавіють у брудному середовищі, та деталізацію вимог до снігового відвалу «(сніговий плуг) V – подібний, секційний (привід секцій гідравлічний), з можливість трансформації в пряме положення». Замовник заявив, що не вважає ці умови дискримінаційними, і відмовився вносити зміни у тендерну документацію.

Одеський «Глобус-Авто» належить Роману Шувалову, директором є Наталя Озернюк. Фірма працює на потужностях Одеського автоскладального заводу та є дилером швейцарського виробника комунальної техніки «Bucher Municipal AG».

Нагадаємо, проти службовців «Київавтодору» і переможців тендерів «Глобус-Авто», ПП «Київшляхбуд», ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», ТОВ «Тілльман Інжинірінг» і ТОВ «Основа» цього року відкрито кримінальне провадження № 42017000000000596 щодо виведення коштів на рахунки фірм з ознаками фіктивності. У якості проміжних ланок від «Київшляхбуду» до таких фірм у справі фігурують ТОВ «Будівельна компанія Ескадор» і ТОВ «Ростдорстрой». Після того в судовому реєстрі руху по справі не видно.

Єдиним конкурентом на тендері з такими ж машинами було харківське ТОВ «Автоком» киянина Юрія Ігнатка і харків’ян Вадима Євтюшкіна та Ігоря Аріха. Останній – депутат Харківської міськради, соратник Кернеса та фігурант історій про виділення безкоштовно землі в Харкові за кооперативною схемою.

Юрій Ігнатко разом з Іваном Тюпою і Миколою Сибірцевим володіє ТОВ «Авеста-Буд», чиїм підписантом є Сергій Велигоша, якого теж пов’язують із земельними махінаціями у Харкові. Власником цієї фірми раніше був Василь Ігнатко, екс-депутат Закарпатської облради від Партії регіонів.

Євтюшкін також володіє АТЗТ «Автомар», ТОВ «Автомар Трейд» та ПП фірма «Соломєя» сам і ТОВ «ЕМІ-Україна» Семеном Циганком і тим же Аріхом.

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