Директор комунальників хоче замовити рідній фірмі за 3 мільйона нагляд за його роботою

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КП «Запоріжремсервіс» має намір замовити послуги з контролю за технічним станом жилих будинків та контролю за обслуговуванням жилих будинків з прибудинковими територіями вартістю 4,95 млн грн.

Про це повідомляють «Наші гроші. Запоріжжя» з посиланням на дані системи «Прозорро».

Так, на 1,98 млн грн планується укладання угоди на послуги в Заводському районі (695 будинків) з ТОВ «Оселя-Хортиця» і за 2,97 млн грн в Вознесенівському районі (507 будинків), по якому проходить кваліфікацію науково-виробниче повне товариство  «Конструкторське бюро інформаційних систем» (КБІС).

Підрядники мають здійснювати контроль за технічним обслуговуванням мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення та інших внутрішньобудинкових інженерних систем, прибиранням і вивезенням снігу, поточним ремонтом будинку, тощо.

В торгах на роботи в Заводському районі «Оселя-Хортиця» та «КБІС» конкурували виключно між собою, а на роботи у Вознесенівському районі їх конкурентом було ТОВ «Імпел гріффін групп».

«Оселя-Хортиця» зареєстроване на Тетяну Прокоп’єву, директор – Марина Бут.

Тетяна Прокоп’єва балотувалася на місцевих виборах 2015 року до Запорізької міської ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» як начальник юридичного сектору концерну «Міські Теплові Мережі». Раніше директором фірми був Прокоп’єв Олександр Анатолiйович, вочевидь батько Тетяни Прокоп’євої, який нині працює начальником автотранспортної служби КП «Запоріжремсервіс».

Чоловік нинішньої керівниці «Оселя-Хортиця», Дмитро Бут, є заступником голови Райадміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району і сама Марина Бут раніше працювала в МКП «Основаніє» та КП «Титан».

НВПТ «КБІС» володіють Валентина Жирова та Людмила Забашта.

Жирова ще на початку року працювала завідувачем сектору по роботі з абонентами №7 КП «Наше місто» і  МКП «Основаніє».

Людмила Забашта є власником і директором ПП «Азов». Донедавна ця фірма належала Сергію Ращепкіну – керівнику КП «Запоріжремсервіс» та голові тендерного комітету підприємства. Раніше Ращепкін був співвласником і НВПТ «КБІС» та задекларував володіння корпоративними правами в обох фірмах за 2016 рік.

Забашта півроку тому шукала роботу інженером по охороні праці та екології з бажаною заробітною платою, в тендерній вона казана працівником як в «Оселя-Хортиця» та і в «КБІС».

Нагадаємо, за результатом літнього конкурсу  та обслуговування житлових будинків, в яких не створено ОСББ, таке право у Заводському районі, Вознесенівському і лівобережній частині Дніпровського району вибороло саме КП «Запоріжремсервіс». Нині підприємство проводить низку тендерів на виконання робіт з обслуговування будинків в різних частинах підконтрольних районів.

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