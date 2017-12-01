Завгосп Ізмаїльського порту призначений в закупівельну філію «Укрзалізниці»

Заступником начальника Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниці» призначений Євген Нікітін, який нібито представляє інтереси керівника залізниці Євгена Кравцова. Про це «Нашим грошам» повідомило джерело.

Нікітін 29 листопада подав декларацію як кандидат на вказану посаду. До цього він багато років працював начальником служби матеріально-технічного забезпечення та адміністративно-господарчого обслуговування ДП «Ізмаільський морський торговельний порт» (Одеська обл.), який з 2012 року очолює Андрій Єрохін – депутат Ізмаїльської міськради від «БПП «Солідарність».

В фінплані на 2017 рік підприємство погіршило фінансові результати через зниження обсягів перевалки. Причиною були названі, в тому числі, антидемпінгове розслідування Євросоюзу щодо імпорту сталі з Росії та Китаю та низька пропускна спроможність «Укрзалізниці».

В декларації Нікітін вказав тільки квартиру дружини в Одесі площею 77 кв м, яка ще не введена в експлуатацію, готівкою він зберігає 298 тис грн.

З аналізу декларацій також стало відомо, що минулого року Нікітін купив Toyota Fortuner 2006 року випуску всього за 80 тис грн (вчетверо дешевше середньої ціни на ринку), а цього року Audi Q7 2006 року, за яку віддав 360 тис грн. і залишився без заощаджень.

Нагадаємо, на початку року уряд Гройсмана перепідпорядкував собі «Укрзалізницю» від Міністерства інфраструктури. В серпні керівник «УЗ» Войцех Балчун подав у відставку і виконуючим його обов’язки уряд затвердив першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

Нині «УЗ» має декілька центрів впливу, які розставили своїх представників контролювати діяльність підприємства.

Філія «ЦЗВ УЗ» займається закупівлею для залізниці матеріально-технічних ресурсів. З листопада 2016 року підприємство очолює Віталій Цвігун.

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