Як Аваков і Луценко зламали зуби об Терентьєва

31 березня 2017 року.

Генпрокурор Юрій Луценко і очільник МВС Арсен Аваков виходять на спільний брифінг після обшуків АМКУ по справі щодо цигаркової монополії «Тедісу», серед власників якого були росіяни та одеський бізнесмен Борис Кауфман, близький до тодішнього голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна.

«Нас по злому веселит тот факт, что сегодня на работе отсутствует глава АМКУ Терентьев, его заместитель Сидоренко, которая вела антимонопольное дело «Тедиса» – неожиданно в командировке. Еще один зам – в отпуске и так дальше. Я думаю, что этот отпуск для этих людей должен быть продлен, и я как министр могу заявить, что в результате этого расследования общество, и мы все вместе вправе потребовать отставки руководства АМКУ», – підкреслив Аваков особисту роль Терентьєва в цій історії. «Хочу сказать о роли Антимонопольного комитета в этой длительной афере. АМКУ – та структура, которая должна расследовать и предотвращать такого рода монопольное положение. Долгое время по тем или иным причинам проверки АМКУ не усматривал здесь никаких проблем. Они накладывали некоторые штрафы на Tedis или «Мегаполис Украина». И этим ограничивались. Хотя должны были принимать меры к производителям табачной продукции и заставлять их ликвидировать монополии и предоставлять продукцию для другой дистрибьюторской компании», – заявив Аваков. «З моєї точки зору, крім юридичної відповідальності за порушення санкцій, за виведення капіталу за можливе фінансування терористичних організацій, повинна бути дана оцінка колишньому і нинішньому антимонопольному керівництву, яке, колишнє, створило цю монополію і, нинішнє, не зруйнувало цю монополію», – зазначив Луценко.

5 квітня 2017 року.

В судовому рішенні оприлюднено дані Генпрокуратури з кримінального провадження №42016000000001264:

«ТОВ «Тедіс Україна», в умовах порушення правил економічної конкуренції в Україні зайняло монопольне становище у даному виді економічної діяльності. Прикриття протиправної діяльності вказаних суб’єктів господарювання здійснювали державні службовці центральних органів виконавчої влади України, зокрема, Голова Антимонопольного Комітету України ОСОБА_9 та державні уповноважені Антимонопольного Комітету України ОСОБА_10 та ОСОБА_11, які незважаючи на проведені неодноразові перевірочні заходи та отримавши докази злочинної діяльності виробників, жодних належних заходів щодо фіксування фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції не вживали, на правопорушників не накладали штрафи та не вживали інших, визначених чинним законодавством заходів реагування… Рішенням Антимонопольного комітету України «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» від 16.12.2016 на ТОВ «Тедіс Україна» накладено штраф у розмірі 429 306 740 гривень, однак враховуючи загальний обсяг реалізованих тютюнових виробів та валового доходу ТОВ «Тедіс Україна» за період проведення перевірки, слідство дійшло висновку, що сума накладених штрафних санкцій безпідставно занижена».

4 вересня 2017 року.

«Наші гроші» публікують схему маніпуляцій з коефіцієнтами, по якій АМКУ знизило штраф «Тедісу» з 3,45 млрд грн. до 0,43 млрд грн. З цієї суми фірма заплатила й того менше – 0,30 млрд грн.

«Отже за даними «Наших грошей», в АМКУ двічі розраховували штраф. Однак обидва рази він був в десять разів нижче від отриманого нами. Ось якими маніпуляціями досягалась ця 3–мільярдна знижка, яку зрештою і не заплатять цигарники в державний бюджет».

Докладніше у статті «Антимонопольний комітет і барони-розбійники».

26 вересня 2017 року.

Юрій Терентьєв в ефірі радіо «Вести» прокоментував дані «Наших грошей» про заниження коефіцієнтів:

«В расчет штрафа были вложены разные факторы, которые есть в материалах следствия».

29 листопада 2017 року.

На пряме питання який стан кримінального провадження Генпрокуратури, Юрій Терентьєв у статусі голови АМКУ в прямому ефірі «5 каналу» відповів:

«Це інсинуації, жодного підтвердження ці факти не мають».

…12 грудня 2017 року. Майбутнє, яке ще не настало.

Цього дня АМКУ може прийняти рішення, яким Генпрокуратурі відмовлять у важливому проханні. Річ у тому, що Комітет за часів попередника Терентьєва – Миколи Бараша – впритул ігнорував монополію «Тедісу», свого часу прийнявши рішення закрити справу. Нині Бараш є офіційним захисником «Тедісу» в судах. А в цитованій вище справі Генпрокуратури він фігурує поряд з Терентьєвим як ОСОБА_10, що теж здійснювала «прикриття протиправної діяльності».

Так от ГПУ хоче, аби теперішній склад АМКУ прийняв рішення про відміну рішення попередників про закриття справи. Але, виається, що комітет під керівництвом Терентьєва не захоче «ворушити минуле», щоб вже їх наступники не чіпали справи цього складу. Невдовзі побачимо.

Блог від: Юрій Ніколов

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