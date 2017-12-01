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Відбулися штрафом посередники, які погоріли на півмільйонному хабарі разом з в.о. керівника луганського Держгеокадастру

01 Грудня 2017

Суд визнав винними та засудив до штрафів у 25500 грн. Андрія Коряку та Олексія Петрова, які були посередниками при передачі 500 тис. грн хабара для виконувача обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Луганській області. Про це йдеться у вироках Сєвєродонецького міського суду від 18 вересня та 13 листопада.

Згідно з судовими матеріалами, у березні цього року до в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області звернувся громадянин щодо виділення земельних ділянок мешканцям Новоайдарського району для ведення ними особистого селянського господарства.

Зокрема, він цікавився, яким чином можна оформити дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 114 особам загальною площею 228 га.

У свою чергу керівник луганського Держгеокадастру відповів, що з цим питанням необхідно звертатися до Андрія Коряки та Олексія Петрова, і дав їхні контактні номери.

Під час особистої зустрічі з представником мешканців Новоайдарського району Коряка у присутності Петрова повідомив, що один дозвіл на розробку проекту землеустрою коштує 4500 грн, тобто за 114 дозволів необхідно сплатити 513 тис. гривень.

При цьому додав, що ці кошти будуть передані керівникові луганського Держгеокадастру і питання видачі дозволів буде вирішене позитивно.  Згодом сума хабара була зменшена до 500 тис. грн..

Передача грошей відбулася увечері 21 червня на автозаправній станції у Сєвєродонецьку. Підприємець, перебуваючи під контролем правоохоронних органів, передав Коряці 500 тис. гривень, які призначалися для керівника луганського Держгеокадастру.

Інший посередник – Олексій Петров – під час передачі хабара чекав неподалік в автомобілі та планував забрати Коряку з грошима.

Дії Коряки та Петрова слідство кваліфікувало за ч. 2 ст. 369-2 КК, як надання пропозиції здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди. Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 12750 до 25500 грн, або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Коряка у вересні, а Петров у жовтні уклали з прокурорами угоди про визнання винуватості, які і були затверджені Сєвєродонецьким міським судом 18 вересня та 13 листопада відповідно. За цими угодами кожному з них призначено покарання у вигляді штрафу у 25500 грн.

Нагадаємо, у червні Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що військовою прокуратурою Луганського гарнізону спільно з обласною Нацполіцією задокументовано в.о. начальника ГУ Держгеокадастру у Луганській області Євгена Коржа, який через двох посередників вимагав та отримав хабар 500 тис. грн від громадянина України за сприяння у виділенні земельних ділянок загальною площею 225 га.

 

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