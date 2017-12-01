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«Поштарі» Гройсмана взяли під контроль «Українське дунайське пароплавство»

01 Грудня 2017

Обов’язки голови правління ПАТ «Українське Дунайське пароплавство» (Одеська обл.) з 29 листопада виконує Дмитро Чалий. Паро це повідомляє «Поштівка» з посиланням на наказ Міністерства інфраструктури №139-О від 27 листопада 2017 р.

Віктор Бешкарєв, який до цього виконував обов’язки керівника підприємства, став заступником Чалого з питань економіки та фінансів.

«Українське Дунайське пароплавство» здійснює річкові вантажоперевезення по Дунаю (лизько близько 25% загального обсягу) і морські вантажоперевезення. Основу вантажів складає металургійна сировина, що поставляється в придунайські країни. Також здійснює пасажирські перевезення. В січні-червні 2017 «Українське Дунайське пароплавство» отримало 12,8 млн грн чистого збитку проти 2,01 млн грн прибутку за аналогічний період минулого року.

Від «Наших грошей»

У вересні міністерство інфраструктури звільнило голову правління «Українське Дунайське пароплавство» Дмитра Барінова через завершення його трирічного контракту. Заступником Барінова з фінансових питань був Віктор Бешкарєв, який працює на підприємстві з 2012 року.

Дмитро Чалий працював в структурі «Укрпошти», коли її очолював вінничанин Ігор Ткачук. В інтересах останнього в 2015 році Чалий навіть блокував через суд проведення конкурс на обрання нового керівника підприємства.

Чалому належить 10% в статутному капіталі ТОВ «Київ байк шоу», готівкою він зберігає мільйон гривень, $300 тис та 100 тис євро.

Ткачук наближений до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і зараз очолює Одеську філію державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Брат Ткачука – Генадій Ткачук. Є народним депутатом і входить до фракції «БПП «Солідарність».

Нагадаємо, директором департаменту будівель та споруд ПАТ «Укрзалізниці» призначений Віктор Слободянюк, який також входить до команди Ігоря Ткачука.

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