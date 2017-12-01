НОВИНИ

01.12.2017

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Поліція скупилась бронежилетами на 41 мільйон

Завгосп Ізмаїльського порту призначений в закупівельну філію «Укрзалізниці»

Коштовний ремонт парку в Кам’янському екс-чиновницею подорожчав ще на третину – до 79 мільйонів

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Відбулися штрафом посередники, які погоріли на півмільйонному хабарі разом з в.о. керівника луганського Держгеокадастру

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Коли офіцери СБУ пересадять одне одного?

Усі три інстанції відмовили сину Постного, який намагався повернути з-під арешту понад $250 тисяч і 180 тисяч євро

Рідна фірма Луценка отримає від Кернеса ще 5 мільйонів – тепер за відеонагляд на майдані Конституції

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Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
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Поліція скупилась бронежилетами на 41 мільйон

01 Грудня 2017

Національна поліція України 20 жовтня і 24 листопада за результатами тендерів уклала три угоди про поставку бронежилетів до кінця року на загальну суму 41,02 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Матеріалознавство» Олексія Новікова, Ніни Гаврилюк і керівника Сергія Колядіна за 31,14 млн грн. поставить 6 тис бронежилетів другого класу захисту «Страж М-ТТ/ПМ» по 5 190 грн.

ТОВ «Науково виробниче підприємство «Темп-3000» Тамари Романчук, Юрія Євтушенка та Романа Балченка отримає 8,40 млн грн. за 1 тис бронежилетів п’ятого класу захисту «Корсар М3мк-5» по 8 400 грн.

ТОВ «Технолог 2000» власника ТОВ «УНТК» Юрія Ткача дадуть 1,48 млн грн. за 800 бронежилетів Ш311 (модуль ВВ) спеціального класу захисту від холодної зброї по 1 845 грн. Виробником бронежилетів є ПВП «Технолог» Сергія Прощина, яким керує той же Ткач.

Гарантійний строк на перші два види становить п’ять років, а на останній вид – рік.

Сума угод на 4% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 42,90 млн грн.

Переможці змагались лише між собою. «НВП «Темп-3000» пропонувало бронежилети «Корсар 1-2» другого класу захисту на 15% дешевше. Однак його відхилили через невідповідності наданого зразка товару: чотири пластини замість двох, прямострочний шов на системі «Molle» замість зигзагоподібного, застрочені в пакетах бронеелементи замість запаяних, відкриту кишеню для жетону замість закритої, відсутність захисту боків, а також чохол із двох різних типів тканин, один з яких не є аналогічним необхідному.

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