На будівництві флагштоку за 48 мільйонів біля «Батьківщини-матері» передбачили фішкі по оплаті «для своїх»

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Поряд з Вічним вогнем має з’явитись 75 метрова металева споруда для підняття прапору.

КП «Спецжитлофонд» призначило на 8 грудня аукціон на Будівництво споруди флагштоку Державного прапору України на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» у Києві очікуваною вартістю 47,51 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Тендерні умови містять вимоги, які можуть задовольнити лише особливо невибагливі компанії.

Проект договору передбачає, що замовник не обіцяє, а лише «має право здійснити попередню оплату […] в розмірі 30%». Тобто саме на вибір замовника у ручному режимі залишається питання чи отримає підрядник якісь гроші на виконання робіт.

Також є можливість, що підрядник взагалі отримає оплату робіт більше ніж через півроку після їх виконання. Таке може відбутись, якщо учасник тендеру задля перемоги зробить найбільшу відстрочу оплати по неціновому критерію «Умови оплати виконаних робіт». У загальній оцінці тендерної пропозиції сама ціна робіт займає 80%, а ще 20% – саме на відстрочку оплати. Максимальний відсоток учасник отримає якщо погодиться на відстрочку оплати понад 180 календарних днів по факту виконаних робіт. Якщо ж учасник пропонує відстрочку менше 91 дня (трьох місяців), то цей критерій на аукціоні важитиме 0%.

Разом з тим, як і у випадку з авансом, замовник може добровільно погодитись оплатити роботи відразу по факту виконання, наприклад, наступного дня після підписання актів. Навіть якщо в договорі буде вказана більша вістрочка.

Відповідно до тендерної документації, споруда флагштоку висотою 75 метрів з круглої труби має розташовуватись на 6-метровому земляному насипу (валу) біля чаші Вічного вогню.

«Таким чином абсолютна відмітка його буде складати 247,40 м. (172,40 + 75,00) що не перевищує абсолютну відмітку дзвіниці Києво-Печерської Лаври 288,27 м», – йдеться в техзавданні.

Для підходу до підніжжя флагштоку запроектовані сходи шириною 2,4 м. Також проектом передбачається освітлення флагштоку. Буде встановлено електропривод для згортання прапору у разі штормового попередження.

Роботи мають виконати до 30 червня 2018 року. 22 червня Україна відзначає День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.

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