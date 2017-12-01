Коштовний ремонт парку в Кам’янському екс-чиновницею подорожчав ще на третину – до 79 мільйонів

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01 Грудня 2017

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 24 жовтня уклало угоду з ТОВ «Містокомбуд» про додаткові роботи з капітального ремонту центрального парку культури та відпочинку міста Кам’янське на 20,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У лютому Департамент замовив «Містокомбуду» ремонт за подекуди вдвічі завищеними цінами за 58,63 млн грн. У травні кошторис відкоригували. В обґрунтуванні нинішньої переговорної процедури сказано: згідно експертного звіту ДП «Жилком» № 559-Е-17/В від 12.05.2017 р. загальна кошторисна вартість становить 83,72 млн грн. Сума обох угод складає 78,63 млн грн.

До квітня 2018 року виконають внутрішнє оздоблення адміністративного корпусу, електромонтажні роботи, влаштують спортивні та дитячі майданчики, атракціони, відеоспостереження, благоустрій та озеленення.

Підсумкові відомості ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів і обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Зараз «Містокомбуд» зареєстровано на керівника Людмилу Тонкопій – екс-начальника управління «Водозбут» КП «Дніпроводоканал». Її чоловік Станіслав Тонкопій працює начальником району «Дніпроводоканалу».

Навесні фірма належала Олені Харченко і тодішнього директора Ірину Румянцеву, яка у 2015 році висувалася до міськради Дніпра від партії «Наш край».

До минулого року засновником було ТОВ «Веліс Капітал», яке тоді належало Руслані Галай – тодішньому директору ТОВ «Енергія ТМ» Аркадія Масарського, яким нині керує Токарєв Дмитро. Нині ж «Веліс Капітал» переоформили під назвою «Технопроект-Консалтинг» на Альбіну Ананьєву.

Ще раніше «Містокомбуд» належав Едуарду Коваленку та Поліні Матюсі, яка теж балотувалась від «Нашого краю», але в Дніпропетровську обласну раду.

Олена Харченко була депутатом Павлоградської міськради від «Партії регіонів», а в 2015 році – членом дільничної виборчої комісії від місцевої організації «Опозиційного блоку». Вона заснувала ГО «Молодь Павлограда» з Олександром Міщенком і Ліаною Парамзіною.

Усього із січня 2016 року «Містокомбуд» отримав підрядів на 365,21 млн грн.

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