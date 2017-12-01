Фаворит за півмільярда переоснастить вінницьку підстанцію «Укренерго» трансформаторами Григоришина

01 Грудня 2017
ДП «НЕК «Укренерго» 27 листопада за результатами тендеру замовило Корпорації виробничих та комерційних підприємств «Союз» технічне переоснащення ПС-750 кВ «Вінницька» за 476,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До квітня 2019 р. підстанцію переоснастять із заміною автотрансформатора АТ-2, ТПР АТ-2 та впровадженням прогресивних технологічних рішень. На проектні роботи піде 3,13 млн грн., на будівельні роботи – 23,83 млн грн., на обладнання – 449,32 млн грн.
Автотрансформатори силові однофазні АОДЦТН-330000/750/330-У1 коштують по 107,45 млн грн., а трансформатори поперечного регулювання, однофазний, масляний ОДТНП-92000/110-У1 – по 39,05 млн грн. (обидва види – від ПАТ «Запоріжтрасформатор» Костянтина Григоришина з додатковим обладнанням, перерахованим у таблиці нижче). Їхня питома вартість становить відповідно $12,1 тис і $15,7 тис за МегаВольтАмпер потужності, що загалом відповідає ринковим цінам.
Незначні обсяги робіт виконають субпідрядники ТОВ «Союзенергопроект», ТОВ «Центрбуд», ТОВ «Союзенергопроект» і ПП «Олімп-ЮГ».
Передбачено аванси до 80% на обладнання і до 30% на роботи та забезпечення виконання договору в розмірі 5% у формі страхової гарантії.
На заробітну плату піде 2,81 млн грн., тобто 0,5% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,1% – 638 тис грн.
Ціна угоди на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі.
Одеську КВКП «Союз» контролюють одеські ТОВ «Енергопостачання» і ТОВ «Холдинг Союз-Консалтинг». Кінцевим бенефіціаром є одеситка Альона Приходько, а директором – Ігор Приходько, співзасновник російської АТ «Енерго-будівельна корпорація «Союз». До наглядової ради тієї входять представники заводу «Силові Машини» Олексія Мордашова і федеральної «РусГидро».
Усього з 2008 року переможець отримав підрядів принаймні на 1,47 млрд грн., переважно в системі «Укренерго».
Єдиним допущеним конкурентом із продукцією «Запоріжтрансформатора» чи «Siemens» (Хорватія) було ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» з Вишгороду Київської області. Нині засновниками є Алла Бровко і ПрАТ «СВС-Дніпро» Сергія Бондаренка, Володимира Випирайла, Володимира Немировського, Юрія Терляєва та Галини Кравченко. Однак раніше частка Бровко належала Віталію Яманку з Донеччини, пізніше відомого як перший заступник голови правління ПАТ КП «Укренергомонтаж».
Із 2007 р. «СВС-Дніпро» керує Микола Кравченко, який раніше очолював департамент капітального будівництва та реконструкції «Київенерго». Він також працював у Мінпаливенергетики під керівництвом Івана Плачкова, котрий наразі очолює наглядову раду ПАТ «Київенерго».
Загалом із 2008 року «КЕБК» виграла тендерів щонайменше на 1,81 млрд грн., більшість – в «Укренерго».
Нині ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» і ТОВ «Хорос» не допустили до аукціону через низку недоліків у кваліфікаційних і технічних документах.
|Найменування обладнання
|Кількість, од.
|Ціна, грн. за од. із ПДВ
|Автотрансформатор силовий однофазний АОДЦТН-330000/750/330-У1, трьохобмотковий, із вбудованими трансформаторами струму: на вводі 750 кВ (1200/1А/(5А),1000-3000/1А), на вводі 330 кВ (2000-3000/1А), на вводі 15,75 кВ (1200/5А), компенсаційній обмотці (6000/5А), нейтралі 110 кВ (1200/1А, 2000/5А); система охолодження ДЦ, кліматичне виконання У1. Поставляється комплектно з пристроєм контролю стану вводів 750 та 330 кВ, трансформаторним маслом та силікагелем. Виробник: Україна, ПАТ «Запоріжтрасформатор».
|3 к-т
|107 454 910
|Трансформатор поперечного регулювання, однофазний, масляний ОДТНП-92000/110-У1 із вбудованими трансформаторами струму; система охолодження – Д, частота – 50 Гц, комплектно з трансформаторним маслом та силікагелем. Виробник: Україна, ПАТ «Запоріжтрасформатор».
|3 к-т
|39 054 066
|Мікропроцесорний пристрій RET670. Виробник: Швеція, ТОВ «АББ Україна»
|3 шт.
|1 156 511
|Вимикач вакуумний VD4 (АВВ) на номінальну напругу 17,5 кВ, номінальний струм 1250 А. Виробник: Італія, ТОВ «АББ Україна»
|1 шт.
|638 582
|Мікропроцесорний пристрій RET650. Виробник: Швеція, ТОВ «АББ Україна»
|2 шт.
|429 939
|Силова збірка 0,4 у складі (автоам. триполюсний 380 в 125 А та 16 А, 220 В 32 А
|1 шт.
|252 000
|Роз’єднувач HECPS-3S. Виробник: Швецарія, ТОВ «АББ Україна»
|1 к-т
|203 670
|Панель № 1 автоматики пожежогасіння
|1 шт.
|198 000
|Панель № 32 захисту 22Т (без вартості мікропроцесорного пристрою)
|1 шт.
|198 000
|Панель № 34 захисту 25Т (без вартості мікропроцесорного пристрою)
|1 шт.
|198 000
|Панель №78 РПН ТПР АТ2
|1 шт.
|198 000
|Панель №79 РПН АТ2
|1 шт.
|198 000
|Панель №80 технологічних захистів, охолодження ТПР АТ2
|1 шт.
|198 000
|Панель №81 технологічних захистів, охолодження АТ2
|1 шт.
|198 000
|Шинна опора ШО-ЗЗ0.ІІ-8 УХЛ1 з шинотримачем для трьох проводів АП 500. Україна, ТОВ «НВП «Вольтен»
|3 шт.
|180 000
|Модуль вводу-виводу дискретних сигналів для ИДК Регіна МВВ1
|1 шт.
|180 000
|Роз’єднувач HECPS-3S. Виробник: Швецарія, ТОВ «АББ Україна»
|2 к-т
|173 430
|Трансформатор струму 35 кВ TPO 70/11 400/5А. Виробник: Чехія, ТОВ «АББ Україна»
|1 шт.
|131 820
|Шинна опора 150 кВ ШО-110-УХЛ1 з шинотримачем на два проводи АСО 300. Виробник: Україна, ТОВ «НВП «Вольтен»
|3 шт.
|72 000
|Шафа управління роз’єднувачем типу ШУР-2. Виробник: Україна, ТОВ «Союзенергопроект»
|1 шт.
|63 000
|Шафа ШЗВ-120
|2 шт.
|54 000
|Шафа ШЗВ-200
|6 шт.
|54 000
|Ящик розподільчий силовий зовнішньої установки ЯЗЗ-2 для живлення переносних насосів, з розетками для монтажу на поверхність 16 А, ЗР+Е – 2 шт; гвинтовою клемою UT 4 -16 шт; клемними перемичками FBS 2-6 – 8 шт; розподільною пластиною ATP-UT – 8 шт; DIN-рейкою 35×7,7 NS35/7,5 – 1 м; плоскими монтажними опорами BG/F – 2 шт
|1 шт.
|40 000
|Ящик розподільчий силовий зовнішньої установки ЯЗЗ-2 для живлення переносних насосів, з розетками для монтажу на поверхність 16 А, ЗР+Е на номінальну напругу 380В
|2 шт.
|40 000
|Ящик розподільчий силовий зовнішньої установки ЯЗЗ-2 на номінальну напругу 380 В, з двома апаратами на вводі. На вводі два вимикачі-роз’єднувачі BP32-31A 3141-00. Відхідні автоматичні вимикачі змінного струму C60B+OF, 6А 10 шт (ЯОВ-4)
|1 шт.
|40 000
|Ящик затискачів зовнішнього встановлення
|3 шт.
|36 000
|Обмежувач перенапруги нелінійний АВВ ЗЕК7 150-4СС4, напругою 10 кВ з полімерною ізоляцією, комплектно з ізоляційними підставками. Виробник: Швецарія, ТОВ «АББ Україна»
|4 шт.
|22 680
|Трансформатор напруги 15 кВ TJP 5/0 15.75/V3//100/V3/100/3B. Виробник: Чехія, ТОВ «АББ Україна»
|3 шт.
|14 940
|Ізолятор опорно-стрижневий ИОС-35-500-03 УХЛ1
|7 шт.
|8 496
|Пожежний щит та ящик з піском ємністю 0,5 м3
|2 шт.
|7 200
|Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 250, з розчіплювачем A3134, А3134П,А3134Р
|6 шт.
|4 500
|Затискач апаратний ЗА2АП-500-4Т
|6 шт.
|3 150
|Затискач підтримуючий 2ПГН-5-1
|4 шт.
|2 700
|Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 125
|5 шт.
|2 160
|Перемикач LK16R-6.4317
|2 шт.
|1 498
|Затискач відгалужувальний, що пресується ОАП-500-1
|27 шт.
|1 278
|Затискач відгалужувальний, що пресується ПА-500
|18 шт.
|1 278
|Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 50
|2 шт.
|1 260
|Затискач апаратний 2А6А-300-4Т
|3 шт.
|1 233
|Затискач натяжний пресуємий НАС-600-1
|24 шт.
|1 215
|Коромисло ЗКУ-16-1
|8 шт.
|1 152
|Перемикач LK15C-3.432
|2 шт.
|1 150
|Перемикач LK15C-3.4320
|2 шт.
|1 150
|Затискач апаратний 2А4А-300-4Т
|9 шт.
|990
|Розпірка глуха трипроменева для ЗхПА500
|25 шт.
|936
|Табло світове ТСБ-220-01
|10 шт.
|720
|Затискач натяжний пресуємий НАС-330-1
|24 шт.
|684
|Коромисло 2КУ-12-1
|8 шт.
|567
|Затискач натяжний пресуємий НАС-240-1
|14 шт.
|558
|Екран захисний ЭЗ-500-5
|16 шт.
|540
|Затискач апаратний А4АП-500-1АТ
|3 шт.
|526
|Вогнегасник порошковий з масою заряду 5 кг ВП-5 (з)
|6 шт.
|468
|Ізолятор ПС 70-Е
|480 шт.
|437
|Дужка СК-21-1А
|24 шт.
|414
|Вузол кріплення КГН-7-5
|16 шт.
|396
|Зрошувач ОПДРН-15
|126 шт.
|378
|Скоба СКТ-16-1
|8 шт.
|351
|Вушко спеціальне УС-12-16
|18 шт.
|315
|Затискач відгалужувальний, що пресується ОА-ЗОО-1
|44 шт.
|306
|Дужка СК-16-1А
|8 шт.
|297
|Ланка проміжна регулююча ЛРР-7-1
|16 шт.
|270
|Затискач апаратний пресуємий А4А-300Т
|6 шт.
|263
|Вушко спеціальне УС-7-16
|2 шт.
|225
|Затискач ПГ-3-12
|2 шт.
|211
|Коромисло К2-7-1С
|12 шт.
|211
|Ланка проміжна трихлапчата ПРТ-12-1
|12 шт.
|144
|Затискач опорний АА-4-3
|6 шт.
|135
|Затискач апаратний пресуємий A4 А-185-8
|12 шт.
|128
|Промланка ПРТ-7/12-2
|26 шт.
|117
|Розпірка дистанційна глуха Р-2-120
|25 шт.
|117
|Вушко У2К-7-16
|26 шт.
|108
|Затискач відгалужувальний, що пресується ОА-185-1
|12 шт.
|103
|Затискач апаратний пресуємий А1А-185-1
|3 шт.
|99
|Ланка проміжна монтажна ПТМ-7-3
|16 шт.
|99
|Вушко У1К-7-16
|2 шт.
|90
|Ланка проміжна вивернута ПРВ-7-1
|16 шт.
|83
|Скоба СК-7-1А
|80 шт.
|72
|Вузол кріплення КГП-7-3
|32 шт.
|54
|Сережка СРС-7-16
|32 шт.
|54
|Сережка СР-7-16
|16 шт.
|38
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