Фаворит за півмільярда переоснастить вінницьку підстанцію «Укренерго» трансформаторами Григоришина

ДП «НЕК «Укренерго» 27 листопада за результатами тендеру замовило Корпорації виробничих та комерційних підприємств «Союз» технічне переоснащення ПС-750 кВ «Вінницька» за 476,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До квітня 2019 р. підстанцію переоснастять із заміною автотрансформатора АТ-2, ТПР АТ-2 та впровадженням прогресивних технологічних рішень. На проектні роботи піде 3,13 млн грн., на будівельні роботи – 23,83 млн грн., на обладнання – 449,32 млн грн.

Автотрансформатори силові однофазні АОДЦТН-330000/750/330-У1 коштують по 107,45 млн грн., а трансформатори поперечного регулювання, однофазний, масляний ОДТНП-92000/110-У1 – по 39,05 млн грн. (обидва види – від ПАТ «Запоріжтрасформатор» Костянтина Григоришина з додатковим обладнанням, перерахованим у таблиці нижче). Їхня питома вартість становить відповідно $12,1 тис і $15,7 тис за МегаВольтАмпер потужності, що загалом відповідає ринковим цінам.

Незначні обсяги робіт виконають субпідрядники ТОВ «Союзенергопроект», ТОВ «Центрбуд», ТОВ «Союзенергопроект» і ПП «Олімп-ЮГ».

Передбачено аванси до 80% на обладнання і до 30% на роботи та забезпечення виконання договору в розмірі 5% у формі страхової гарантії.

На заробітну плату піде 2,81 млн грн., тобто 0,5% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,1% – 638 тис грн.

Ціна угоди на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Одеську КВКП «Союз» контролюють одеські ТОВ «Енергопостачання» і ТОВ «Холдинг Союз-Консалтинг». Кінцевим бенефіціаром є одеситка Альона Приходько, а директором – Ігор Приходько, співзасновник російської АТ «Енерго-будівельна корпорація «Союз». До наглядової ради тієї входять представники заводу «Силові Машини» Олексія Мордашова і федеральної «РусГидро».

Усього з 2008 року переможець отримав підрядів принаймні на 1,47 млрд грн., переважно в системі «Укренерго».

Єдиним допущеним конкурентом із продукцією «Запоріжтрансформатора» чи «Siemens» (Хорватія) було ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» з Вишгороду Київської області. Нині засновниками є Алла Бровко і ПрАТ «СВС-Дніпро» Сергія Бондаренка, Володимира Випирайла, Володимира Немировського, Юрія Терляєва та Галини Кравченко. Однак раніше частка Бровко належала Віталію Яманку з Донеччини, пізніше відомого як перший заступник голови правління ПАТ КП «Укренергомонтаж».

Із 2007 р. «СВС-Дніпро» керує Микола Кравченко, який раніше очолював департамент капітального будівництва та реконструкції «Київенерго». Він також працював у Мінпаливенергетики під керівництвом Івана Плачкова, котрий наразі очолює наглядову раду ПАТ «Київенерго».

Загалом із 2008 року «КЕБК» виграла тендерів щонайменше на 1,81 млрд грн., більшість – в «Укренерго».

Нині ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» і ТОВ «Хорос» не допустили до аукціону через низку недоліків у кваліфікаційних і технічних документах.

Найменування обладнання Кількість, од. Ціна, грн. за од. із ПДВ Автотрансформатор силовий однофазний АОДЦТН-330000/750/330-У1, трьохобмотковий, із вбудованими трансформаторами струму: на вводі 750 кВ (1200/1А/(5А),1000-3000/1А), на вводі 330 кВ (2000-3000/1А), на вводі 15,75 кВ (1200/5А), компенсаційній обмотці (6000/5А), нейтралі 110 кВ (1200/1А, 2000/5А); система охолодження ДЦ, кліматичне виконання У1. Поставляється комплектно з пристроєм контролю стану вводів 750 та 330 кВ, трансформаторним маслом та силікагелем. Виробник: Україна, ПАТ «Запоріжтрасформатор». 3 к-т 107 454 910 Трансформатор поперечного регулювання, однофазний, масляний ОДТНП-92000/110-У1 із вбудованими трансформаторами струму; система охолодження – Д, частота – 50 Гц, комплектно з трансформаторним маслом та силікагелем. Виробник: Україна, ПАТ «Запоріжтрасформатор». 3 к-т 39 054 066 Мікропроцесорний пристрій RET670. Виробник: Швеція, ТОВ «АББ Україна» 3 шт. 1 156 511 Вимикач вакуумний VD4 (АВВ) на номінальну напругу 17,5 кВ, номінальний струм 1250 А. Виробник: Італія, ТОВ «АББ Україна» 1 шт. 638 582 Мікропроцесорний пристрій RET650. Виробник: Швеція, ТОВ «АББ Україна» 2 шт. 429 939 Силова збірка 0,4 у складі (автоам. триполюсний 380 в 125 А та 16 А, 220 В 32 А 1 шт. 252 000 Роз’єднувач HECPS-3S. Виробник: Швецарія, ТОВ «АББ Україна» 1 к-т 203 670 Панель № 1 автоматики пожежогасіння 1 шт. 198 000 Панель № 32 захисту 22Т (без вартості мікропроцесорного пристрою) 1 шт. 198 000 Панель № 34 захисту 25Т (без вартості мікропроцесорного пристрою) 1 шт. 198 000 Панель №78 РПН ТПР АТ2 1 шт. 198 000 Панель №79 РПН АТ2 1 шт. 198 000 Панель №80 технологічних захистів, охолодження ТПР АТ2 1 шт. 198 000 Панель №81 технологічних захистів, охолодження АТ2 1 шт. 198 000 Шинна опора ШО-ЗЗ0.ІІ-8 УХЛ1 з шинотримачем для трьох проводів АП 500. Україна, ТОВ «НВП «Вольтен» 3 шт. 180 000 Модуль вводу-виводу дискретних сигналів для ИДК Регіна МВВ1 1 шт. 180 000 Роз’єднувач HECPS-3S. Виробник: Швецарія, ТОВ «АББ Україна» 2 к-т 173 430 Трансформатор струму 35 кВ TPO 70/11 400/5А. Виробник: Чехія, ТОВ «АББ Україна» 1 шт. 131 820 Шинна опора 150 кВ ШО-110-УХЛ1 з шинотримачем на два проводи АСО 300. Виробник: Україна, ТОВ «НВП «Вольтен» 3 шт. 72 000 Шафа управління роз’єднувачем типу ШУР-2. Виробник: Україна, ТОВ «Союзенергопроект» 1 шт. 63 000 Шафа ШЗВ-120 2 шт. 54 000 Шафа ШЗВ-200 6 шт. 54 000 Ящик розподільчий силовий зовнішньої установки ЯЗЗ-2 для живлення переносних насосів, з розетками для монтажу на поверхність 16 А, ЗР+Е – 2 шт; гвинтовою клемою UT 4 -16 шт; клемними перемичками FBS 2-6 – 8 шт; розподільною пластиною ATP-UT – 8 шт; DIN-рейкою 35×7,7 NS35/7,5 – 1 м; плоскими монтажними опорами BG/F – 2 шт 1 шт. 40 000 Ящик розподільчий силовий зовнішньої установки ЯЗЗ-2 для живлення переносних насосів, з розетками для монтажу на поверхність 16 А, ЗР+Е на номінальну напругу 380В 2 шт. 40 000 Ящик розподільчий силовий зовнішньої установки ЯЗЗ-2 на номінальну напругу 380 В, з двома апаратами на вводі. На вводі два вимикачі-роз’єднувачі BP32-31A 3141-00. Відхідні автоматичні вимикачі змінного струму C60B+OF, 6А 10 шт (ЯОВ-4) 1 шт. 40 000 Ящик затискачів зовнішнього встановлення 3 шт. 36 000 Обмежувач перенапруги нелінійний АВВ ЗЕК7 150-4СС4, напругою 10 кВ з полімерною ізоляцією, комплектно з ізоляційними підставками. Виробник: Швецарія, ТОВ «АББ Україна» 4 шт. 22 680 Трансформатор напруги 15 кВ TJP 5/0 15.75/V3//100/V3/100/3B. Виробник: Чехія, ТОВ «АББ Україна» 3 шт. 14 940 Ізолятор опорно-стрижневий ИОС-35-500-03 УХЛ1 7 шт. 8 496 Пожежний щит та ящик з піском ємністю 0,5 м3 2 шт. 7 200 Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 250, з розчіплювачем A3134, А3134П,А3134Р 6 шт. 4 500 Затискач апаратний ЗА2АП-500-4Т 6 шт. 3 150 Затискач підтримуючий 2ПГН-5-1 4 шт. 2 700 Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 125 5 шт. 2 160 Перемикач LK16R-6.4317 2 шт. 1 498 Затискач відгалужувальний, що пресується ОАП-500-1 27 шт. 1 278 Затискач відгалужувальний, що пресується ПА-500 18 шт. 1 278 Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 50 2 шт. 1 260 Затискач апаратний 2А6А-300-4Т 3 шт. 1 233 Затискач натяжний пресуємий НАС-600-1 24 шт. 1 215 Коромисло ЗКУ-16-1 8 шт. 1 152 Перемикач LK15C-3.432 2 шт. 1 150 Перемикач LK15C-3.4320 2 шт. 1 150 Затискач апаратний 2А4А-300-4Т 9 шт. 990 Розпірка глуха трипроменева для ЗхПА500 25 шт. 936 Табло світове ТСБ-220-01 10 шт. 720 Затискач натяжний пресуємий НАС-330-1 24 шт. 684 Коромисло 2КУ-12-1 8 шт. 567 Затискач натяжний пресуємий НАС-240-1 14 шт. 558 Екран захисний ЭЗ-500-5 16 шт. 540 Затискач апаратний А4АП-500-1АТ 3 шт. 526 Вогнегасник порошковий з масою заряду 5 кг ВП-5 (з) 6 шт. 468 Ізолятор ПС 70-Е 480 шт. 437 Дужка СК-21-1А 24 шт. 414 Вузол кріплення КГН-7-5 16 шт. 396 Зрошувач ОПДРН-15 126 шт. 378 Скоба СКТ-16-1 8 шт. 351 Вушко спеціальне УС-12-16 18 шт. 315 Затискач відгалужувальний, що пресується ОА-ЗОО-1 44 шт. 306 Дужка СК-16-1А 8 шт. 297 Ланка проміжна регулююча ЛРР-7-1 16 шт. 270 Затискач апаратний пресуємий А4А-300Т 6 шт. 263 Вушко спеціальне УС-7-16 2 шт. 225 Затискач ПГ-3-12 2 шт. 211 Коромисло К2-7-1С 12 шт. 211 Ланка проміжна трихлапчата ПРТ-12-1 12 шт. 144 Затискач опорний АА-4-3 6 шт. 135 Затискач апаратний пресуємий A4 А-185-8 12 шт. 128 Промланка ПРТ-7/12-2 26 шт. 117 Розпірка дистанційна глуха Р-2-120 25 шт. 117 Вушко У2К-7-16 26 шт. 108 Затискач відгалужувальний, що пресується ОА-185-1 12 шт. 103 Затискач апаратний пресуємий А1А-185-1 3 шт. 99 Ланка проміжна монтажна ПТМ-7-3 16 шт. 99 Вушко У1К-7-16 2 шт. 90 Ланка проміжна вивернута ПРВ-7-1 16 шт. 83 Скоба СК-7-1А 80 шт. 72 Вузол кріплення КГП-7-3 32 шт. 54 Сережка СРС-7-16 32 шт. 54 Сережка СР-7-16 16 шт. 38

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Енергетика, Обладнання