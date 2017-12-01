Адвокат намагається скасувати клопотання про екстрадицію Онищенка з Іспанії

Екстрадиційний процес стосовно народного депутата Олександра Онищенка з Іспанії триває. Про це заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов у судовому засіданні 1 грудня, повідомляє кореспондент «Наших грошей» з зали суду.

Прокурор під час засідання озвучив лист від посольства Іспанії в Україні. У ньому вказується, що 13 листопада 2017 року Національна аудієнція Іспанії прийняла рішення про призначення умовного звільнення Онищенка у якості запобіжного заходу у рамках розгляду справи про його екстрадицію.

У рішенні також повідомляється про необхідність щомісяця з’являтися перед іспанським судом, який розглядав йому запобіжний захід, аж до прийняття рішення про його екстрадицію в Україну.

Наразі суд розглядає скаргу адвоката Онищенка Олега Іщенка, який просить суд скасувати клопотання про екстрадицію нардепа.

Доводи адвоката зводяться до спору стосовно перекладу. Він стверджує, що до Іспанії був направлений запит, у той час як законодавством передбачено направлення Генпрокуратурою до компетентних органі іноземної держави клопотання про екстрадицію.

Прокурор САП у свою чергу наголосив, що це було клопотання, яке було складено відповідно до чинного законодавства і вимог. Він також наголосив, що компетентні органи Іспанії розпочали процедуру екстрадиції за цим клопотанням, яка триває.

Суд видалився до нарадчої кімнати до понеділка 4 грудня.

Нагадаємо, Олександр Онищенко підозрюється у створенні злочинної організації, що розкрадала кошти під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», чим державі завдано збитків на понад 740 млн грн.

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