Юстиція підписала договори з експерткою, коли вона не могла з’явитися через лікування після п’яного дебошу

Головне територіальне управління юстиції в Івано-Франківській області підписало договори з ФОП Тетяна Михайлова щодо експертних послуг у той день, коли вона, за інформацією її адвоката у суді, перебувала на лікуванні у психіатричній лікарні. Про це написало видання «Курс».

У 2017 році облуправління уклало з підприємницею Михайловою 12 договорів щодо оцінки майна на загальну суму 55 тис грн. (від 2 до 17,5 тис грн.). Згідно з договорами, підрядник повинен визначити початкову ціну для вимушеного продажу арештованого майна на торгах. Михайлова оцінювала арештовані об’єкти в Івано-Франківську, Городенківському, Коломийському та Косівському районах.

Два таких договори експерта уклала 23 жовтня. Саме в цей день Івано-Франківський міський суд розглядав адміністративну справу щодо Михайлової, але вона до суду не з’явилася. Її адвокат повідомив, що вона продовжує лікування у медзакладі, яке триватиме ще два-три тижні. Суддя Олег Лазарів зазначив, що суд подасть запит на інформацію у лікарню, щоб з’ясувати, чи справді порушниця перебуває на лікуванні.

У суді розглядалися постанови патрульної поліції від 23 липня 2017 р., коли поліцейські затримали Михайлову. Жінка у стані алкогольного сп’яніння кидалася під автомобілі, напала на працівників наркодиспансеру, які приїхали на виклик, кидалася на патрульних, а одного з них навіть вкусила.

На Михайлову було оформлено три адмінпротоколи – (за дрібне хуліганство, за розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді, та за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

Того ж дня, 23 липня, після інциденту медики заборонили правоохоронцям проводити слідчі дії, бо Михайлова нібито перебувала на стаціонарному лікуванні в психіатричному відділенні місцевої лікарні. Однак попри розлади здоров’я вже наступного дня, 24 липня, експертка уклала із управлінням юстиції в Івано-Франківській області чотири договори про оцінку майна.

В подальшому Михайлову звільнили від адмінвідповідальності через закінчення терміну притягнення.

Проти Михайлової також відкрите кримінальне провадження. У березні вона за кермом позашляховика BMW X5 збила трьох людей та втекла з місця аварії. Коли її затримали, жінка поводилась агресивно та лаялась. Тест на алкоголь виявився позитивним – 1,85 проміле, а водійка визнала, що випила 50 г коньяку, святкуючи перемогу на тендері.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів та призначив заставу 1,33 млн грн. Апеляційний суд зменшив розмір застави до 256 тис грн. У квітні вона вийшла з СІЗО. Наприкінці жовтня прокуратура передала справу Михайлової до суду.

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