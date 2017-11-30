Усі три інстанції відмовили сину Постного, який намагався повернути з-під арешту понад $250 тисяч і 180 тисяч євро

Суди трьох інстанцій залишили без задоволення позов Антона Постного, сина одного з основних фігурантів т.зв. «газової справи Онищенка», до ГПУ і НАБУ, у якому він вимагав повернути йому $250 тис і 180 тис євро. Про це свідчить ухвала Вищого спецсуду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 25 жовтня.

Антон пост ний звернувся до суду у вересні 2016 року. Він просив визнати за ним право власності і повернути йому $250 тис і 180 тис євро, які були вилучені 15 червня 2016 року у ході обшуку індивідуальних сейфів у «Банку інвестицій та заощаджень» у Києві.

Антон Постний у суді стверджував, що він є власником цих коштів. За його словами, він їх отримав 02 березня 2016 року в результаті продажу квартири площею 248,2 кв м ТОВ «Віннер груп України» за 16,27 млн грн, які він перевів у долари та євро. У подальшому, стверджує син Постного, цю валюту він поклав у банківські сейфи. Зауважимо, що навесні 2016-го Антону Постному було 26 років.

Печерський райсуд і Апеляційний суд Києва відмовили Антону Постному у задоволенні позову, а Вищий спецсуд залишив їхні рішення без змін. Суди виходили з того, що він не надав безспірних доказів, що вилучені у сейфах банку й арештовані 180 тис. євро та $250 тис. належать саме йому.

Натомість, посилаючись на довіреність про користування індивідуальним сейфом, суд установив факт належності цих коштів Валерію Постному, обвинуваченому по «газовій справі».

Наданий Постним-молодшим договір про продаж квартири суд не сприйняв як доказ на його користь, оскільки продаж відбувся за гривні, а у сейфах вилучено долари і євро. При цьому доказів конвертації валюти суд не отримав. Крім того, перерахунок за квартиру здійснювався у банк «ПУМБ», а суд не отримав доказів того, що гроші знімалися саме з цього рахунку.

Крім того, апеляційний суд згадав про той факт, що матір Антона Постного і колишня дружина Валерія Постного теж раніше безуспішно оскаржувала арешт вказаних коштів. При цьому вона стверджувала, що кошти належать їй та були передані сину в безоплатне користування.

Крім того, суди зазначили, що на вказані кошти, що визнані речовими доказами у т.зв. «газовій справі Онищенка», судом 24 червня 2016 року було накладено арешт. Відповідна ухвала суду неодноразово була предметом аналізу судом апеляційної інстанції та залишена без змін.

Засновниками ТОВ з іноземними інвестиціями «Віннер груп Україна» є компанії «Віннер Оф Юкрейн, Інк» і «Віннер Груп Юкрейн» (США), кінцевими бенефіціарними власниками яких є Іван Гинянський, Вадас Александра Гинянська та Майкл Гинянський. Керівником фірми з квітня 2014 року є Наталія Гришко.

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