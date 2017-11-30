У Труханова за 180 мільйонів замовили ремонт ліфтів фірмі екс-губернатора, чий канал став лояльним до мера

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Департамент міського господарства Одеської міської ради проводить 99,3 % своїх закупівель без конкуренції, а фірмою, яка отримала від нього найбільшу суму у розмірі 183,03 млн грн., є ПАТ «Виробниче об’єднання «Стальканат-Сілур». Про це написав Олексій Чорний на сайті «Ні корупції!», використовуючи Антикорупційну карту ремонтів.

За останні 8 місяців департамент витратив на ремонт 339 ліфтів 183,03 млн грн. без проведення відкритих торгів, розбиваючи роботи на вулиці або будинку так, щоб кожна закупівля була менше порогу, тобто менше 1,5 млн грн.

«Замість того, щоб оголосити тендер і обрати найкращого і найдешевшого постачальника на весь об’єм робіт, департамент уклав 185 однотипних договорів для кожного будинку окремо. Тип робіт у кожному договорі один і той самий: демонтаж, монтаж, обрамлення дверей шахти, пусконалагоджувальні роботи ліфтів. Ціна на кожен ліфт одна і та сама і виконавець робіт один і той самий», – повідомило видання.

183 млн грн. за ремонт 339 ліфтів отримало «Стальканат-Сілур» колишнього голови Одеської облдержадміністрації Володимира Немировського. Видання зазначає, що Немировський також контролює Перший міський телеканал, який довгі роки був опозиційним до мера Одеси Геннадія Труханова, а останнім часом став до нього дуже лояльним.

Видання порахувало, що середній відсоток зниження ціни при конкурентних закупівлях для електромонтажних робіт по Україні – 142%. Якби закупівлі робіт по ремонту ліфтів в Одесі були конкурентними, і це було б організовано хоча б так само, як у середньому по Україні, то економія склала б 26 млн грн. А в Одесі економія склала 0 грн., бо ці роботи зробили неконкурентними.

А загалом 96% всіх закупівель на будівництво та ремонт Одеської міськради проводяться без тендерів і, відповідно, без конкуренції. Для порівняння, у Дніпропетровської міської ради неконкурентними є лише 20% процедур. «Якби допорогові закупівлі були конкурентними, то Одеса могла б заощадити з часу запуску Prozorro (з 2015 р.) 175 млн грн. Проте замість цього заощадили лише 600 тис грн.», – написав Олексій Чорний.

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