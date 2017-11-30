Сміттєвий бізнес в Черкасах віддали авторитетному дзюдоїсту з «Козирної карти» і партнерам губернатора

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Депутати Черкаської міської ради без конкурсу на 25 років віддали ексклюзивне право утилізувати сміття ТОВ «Еко-баік». Про це йдеться в розслідуванні Олександра Безпрозванного у виданні «Кропива».

«Еко-баік» з пропозицією побудувати завод з переробки твердих побутових відходів звернулося до Черкаської міськради ще в кінці 2014 року. Фірма обіцяла залучити $80 млн для будівництва заводу, а взамін від міськради вимагала виділити їй 10 га на території заводу «Хімволокно» та забезпечити постачання відходів протягом 25 років виключно на її завод. Сміття планували перероблятися на газ, синтетичне паливо, електричну та теплову енергію.

Директор Еко-баік Андрій Богоявленський на презентації проекту з будівництва заводу

В запропонованому проекту договору «Еко-баік» прописало, що в разі не виділення землі чи розірвання договору міськрада повинна повернути витрачені на розробку ТЕО кошти та сплатити штрафні санкції у розмірі 10% від вартості ТЕО.

В кінці 2014 року Черкаська міськрада не проголосувала за погодження проекту «Еко-баік». Причиною цього депутати назвали відсутність у фірми досвіду, готового техніко-економічного обґрунтування та самого проекту заводу, а також встановлення штрафних санкцій для міськради, які орієнтовно були оцінені в $300 тис.

Після цього протягом 2015-2016 років фірма просувала проект у публічній площині, до його презентацій залучалось керівництво області та обласного центру, стало відомо що на завод заплановано використати при переробці сміття технології піролізу. За цією технологією передбачалось переробляти 300-400 тон сміття на добу, з цього обсягу шкідливі відходи складали 10%.

У вересні 2016 року відбулися громадські слухання, які не підтримали реалізацію проекту. Тоді ж керівник Аналітичного центру інституту досліджень інвестиційної привабливості та економічного розвитку Дмитро Виноградов в аналітичному огляді пропозицій інвестора констатував, що запропонована технологія переробки сміття застаріла, від неї відмовляються в європейських країнах, а орієнтовний обсяг зольних відходів та викидів діоксану небезпечний.

Але 23 листопада депутатам знову запропонували погодити інвестиційний договір з «Еко-баік» на будівництво заводу, і з двох спроб депутати ухвалили рішення. При цьому їм не надали на розгляд сам інвестиційний проект, залишилась невідома технологія переробки відходів. З презентованої інформації було відомо лише, що завод планують побудувати протягом 16-24 місяців, вартість сміття – 1 грн./т.

«Еко-баік» зареєстровано в Черкасах, його директором є Андрій Богоявленський. Засновниками інвестора є  ПП «Нова екологічна програма» з пропискою в Умані (Черкаська обл.)  та ТОВ «Овус утиліті солюшн енд девелопмент ллк» з Києва.

В свою чергу єдиним засновником та бенефеціаром  «Овус утиліті солюшн енд девелопмент ллк» є компанія «Веренджіент верст ту енерджі солюшн Л.П.», яка зареєстрована в Шотландії – в офшорі Великобританії. Фірма була створена в 2015 році згаданим Андрієм Богоявленським та Вадимом Павленком, останній є її мажоритарним власником.

Вадим Павленко

Вадим Павленко раніше був заступником міського голови Черкас, в 2006-2010 – депутатом Черкаської облради від «Батьківщини», до 2015 року – депутатом Київської облради від Партії регіонів. За даними ЗМІ, в 90-хх він був близьким до кримінального авторитета Іскандера Керімова, якого називають співвласником мережі ресторанів «Козирна карта». Павленко є співвласником юридичної компанії «Віва» разом з ще одним співвласником «Козирної карти» Віленом Матвєєвим. Окрім цього Павленко був головою Федерації дзю-до України, але поступився посадою голові ДФС Роману Насірову.

Згідно проголосованого депутатами проекту договору, земельну ділянку по вул. Хіміків 74 площею 7,14 га для «Еко-баік» буде надавати ТОВ «ВС Літ». Це колишня територія заводу «Хімволокно», приміщення якого в 2013 році викупило «ВС Літ». Директором фірми є Андрій Давидяюк, а юрвідділ Вікторія Борзяк. Вона ж є керівником компанії «Світсленд»,  засновником і власником якої є бізнес партнер голови Черкаської ОДА Юрія Ткаченка – Андранік Казарян.

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