Рідна фірма Луценка отримає від Кернеса ще 5 мільйонів – тепер за відеонагляд на майдані Конституції

30 листопадаа 2017
КСП «Інженерні мережі» Харківської міської ради 24 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Українські новітні телекомунікації» інформаційно-телекомунікаційну автоматизовану систему «Безпечне місто Харків майдан Конституції» за 5,14 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця року поставлять систему відеоспостереження роздільною здатністю не менше 120 пікселів на метр із можливістю розпізнавання людей і машин за допомогою:
Планується прокласти нові волоконно-оптичні мережі до комутатора і поєднати цю систему з системою безпеки на площі Свободи, яку теж робили «Українські новітні телекомунікації».
Повний перелік пропонованого переможцем обладнання наведено у таблиці нижче. Як і на тендері щодо майдану Свободи, виробником камер і кожухів є канадська компанія «Avigilon». Ціни окремих найменувань не опубліковані, тому їх неможливо порівняти з ринковими на предмет можливого завищення. Гарантійний строк становить три роки.
Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 5,20 млн грн.
Засновником «Українських новітніх телекомунікацій» нині є ТОВ «Конкорд Консалтинг» Ігоря Мазепи, власника інвестиційної компанії «Concorde Capital».
Раніше власниками «УНТ» були Ірина Луценко і Степан Нарембік – дружина та тесть генпрокурора Юрія Луценка.
Нагадаємо, Генпрокуратура веде кримінальне провадження по фактам роздачі землі у Харкові кооперативам, пов’язаним з оточенням Кернеса. Однак по цій справі нікого не арештовано. Натомість Харківська міськрада нещодавно запланувала віддати землю по «кооперативній схемі» людям з оточення голови адміністрації президента Ігоря Райніна.
Єдиним конкурентом був харківський інтернет-провайдер ТОВ «Радіо-Лінк» Андрія Солошенка, Олександра Крушельницького та Олега Кірєєва, які також володіють ТОВ «Ваша Безпека Плюс» із Тарасом Шевченком. Фірма-суперник є співзасновником ТОВ «Радіо-Лінк Смарт» і ТОВ «Радіо-Лінк Плюс» разом із Наталією Нікітюк і Юлією Резніченко. Остання – дружина Дмитра Резніченка, який у березні був заступником начальника управління і начальником відділу протидії корупції у податковій сфері ГУ ДФС у Харківській області. З його декларації за 2016 рік відомо, що Юлія Резніченко має трохи акцій АТ «Трест Житлобуд-1» Олександра Харченка – екс-депутата Харківської облради від Партії регіонів, а нині – члена виконкому Харківської міськради.
|Найменування обладнання
|Кількість, шт.
|30L-H4PRO-B Камера 7К (30 MP) Н.264 HD Pro
|4
|LEF7020028CA Об’єктив Canon, 70-200mm, f/2.8, Auto-Iris, Vari Focal
|7
|LEF20028CA Об’єктив Canon, 200mm, f/2.8, Auto-Iris, Vari Focal
|2
|8L-H4PRO-B Камера 4К (8 MP) Н.264 HD Pro
|5
|8.0-H4A-B2 Камера 4К UHD (8.0 Megapixel), Day/Night, 4.3- 8mm f/1.8 P-iris lens, Self-Learning Video Analytics інтегрована в захисний кожух
|5
|5.0L-H4A-BO2-IR Камера мережева (ІР) інтегрована в захисний кожух внутрішнього встановлення 5.0 Мр з вбудованим ІЧ освітлювачем та відеоналізом, Технології – WDR, LightCatcher, Day/Night. Об’єктив 9-22mm f/1.6 P-iris
|3
|8C-ACC5-ENT Програмне забезпечення на підключення камер 8 камер АСС 5 Enterprise, необмежена кількість клієнтів
|2
|1C-ACC5-ENT Програмне забезпечення на підключення камер 1 камери АСС 5 Enterprise, необмежена кількість клієнтів
|1
|ES-HD-HWS-LG Кожух формату XL для камер Avigilon HD IP Pro, 24 VAC потрійний підігрів з вентилятором. Сумісний з усіма об’єктивами LEF10040045СА 2, кронштейн, піддашок і склоочисник в комплекті
|9
|ES-HD-IPM Опціональний РоЕ + модуль живлення. Живлення камери і кожуха, сумісний ES-HD-HWS, ES-HD-CWS, ES-HD-LG & ES-HD-CWS-LG
|9
|Шафа настінна X-IQ 19″ 18U 600 мм
|1
|Блок вентиляторів, 2 вентилятора для наст. шаф
|1
|Термостат KTS011(0 – +60С, NO, 10А 230V)
|1
|19″ мережевий фільтр, 1.5U, 5x220В, 1.9м для UPS
|1
|Патч-корд литий FTP, RJ45 3 м, кат. 5Е, LSOH
|2
|19″ полка стаціонарна 1U, глибина 800 мм, до 100 кг, чорна (в)
|1
|19″ Кабельний організатор 1U (короб 40×60)
|1
|Лічильник НІК 2102-02 220В (5-60)А М2В
|6
|Коробка під лічильник 1ф прозора КДЕ-2 ІР54 (електронний лічильник)
|6
|TX3 Авт.Вимикач С 16A 1П 6kA Legrand
|6
|Джерело безперебійного живлення DakerDk 1kBA
|1
|Джерело безперебійного живлення АРС Back-UPS 1100VA
|5
|Пристрій захисту від перенапруги клас III ПЗІП DA-275 V/1+1
|6
|Пристрій захисту від перенапруги клас І+П ПЗІП FLP-В+С МАХІ VS/1
|6
|Дросель узгодження ПЗІП RTO-16
|6
|ЕСS4120-28F Комутатор Т2, що має 24 100/1000 SFP порта та 4 SFP+ порта
|1
|Модуль оптичний SFP-WDM-SM-0203B 1G для передачі по одному волокну, 3 км, SC роз’єм, Tx 1550nm
|7
|Модуль оптичний SFP-WDM-SM-0203А 1G для передачі по одному волокну, 3 км, SC роз’єм, Tx 1310nm
|7
|Модуль оптичний SFP-WDM-SM-0220BD, FP 1G для передачі по одному волокну, 20 км, SC роз’єм, DDM, Tx 1550nm
|7
|Модуль оптичний SFP-WDМ-SМ-0220АD FP 1G для передачі по одному волокну, 20 км, SC роз’єм, DDM, Tx 1310nm
|1
|Шафа антивандальна 19″ ІР54 CSV VA 2U-450
|5
|Корпус металевий ЩМП-4.2.1-0 74 У2 ІР54, 400x210x150, ІЕК
|2
|Блок живлення 55W, Выход 1: +13.8V/4A, Выход2: +13.4V/0.23A (Charger)
|2
|Аккумулятор 7 а/г 12 в
|2
|Блок живлення SDR-120-48
|5
|Комутатор Metel 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP
|4
Tеги | Зв’язок, Прокуратура
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