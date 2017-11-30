Рідна фірма Луценка отримає від Кернеса ще 5 мільйонів – тепер за відеонагляд на майдані Конституції

КСП «Інженерні мережі» Харківської міської ради 24 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Українські новітні телекомунікації» інформаційно-телекомунікаційну автоматизовану систему «Безпечне місто Харків майдан Конституції» за 5,14 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять систему відеоспостереження роздільною здатністю не менше 120 пікселів на метр із можливістю розпізнавання людей і машин за допомогою:

чотирьох камер 30 Мп з об’єктивом 70-200 мм на даху будинку №28 на майдані Конституції;

трьох камер 8 Мп з об’єктивом 4,3-8 мм на даху будинку №28 на майдані Конституції;

камери 8 Мп з об’єктивом 70-200 мм на даху будинку №2 на Бурсацькому узвозі;

камери 8 Мп з об’єктивом 200 мм на даху будинку №9 по вул. Університетській;

камери 5 Мп з об’єктивом 8-22 мм на даху будинку №9 по вул. Університетській;

камери 8 Мп з об’єктивом 4,3-8 мм на даху будинку №9 по вул. Університетській;

камери 5 Мп з об’єктивом 8-22 мм на даху будинку №9 на майдані Конституції;

камери 5 Мп з об’єктивом 8-22 мм на даху будинку №20 на майдані Конституції;

двох камер 8 Мп з об’єктивом 200 мм на даху будинку №16 на майдані Конституції;

камери 8 Мп з об’єктивом 4,3-8 мм на даху будинку №16 на майдані Конституції;

камери 8 Мп з об’єктивом 200 мм на даху будинку №26 на майдані Конституції.

Планується прокласти нові волоконно-оптичні мережі до комутатора і поєднати цю систему з системою безпеки на площі Свободи, яку теж робили «Українські новітні телекомунікації».

Повний перелік пропонованого переможцем обладнання наведено у таблиці нижче. Як і на тендері щодо майдану Свободи, виробником камер і кожухів є канадська компанія «Avigilon». Ціни окремих найменувань не опубліковані, тому їх неможливо порівняти з ринковими на предмет можливого завищення. Гарантійний строк становить три роки.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 5,20 млн грн.

Засновником «Українських новітніх телекомунікацій» нині є ТОВ «Конкорд Консалтинг» Ігоря Мазепи, власника інвестиційної компанії «Concorde Capital».

Раніше власниками «УНТ» були Ірина Луценко і Степан Нарембік – дружина та тесть генпрокурора Юрія Луценка.

Нагадаємо, Генпрокуратура веде кримінальне провадження по фактам роздачі землі у Харкові кооперативам, пов’язаним з оточенням Кернеса. Однак по цій справі нікого не арештовано. Натомість Харківська міськрада нещодавно запланувала віддати землю по «кооперативній схемі» людям з оточення голови адміністрації президента Ігоря Райніна.

Єдиним конкурентом був харківський інтернет-провайдер ТОВ «Радіо-Лінк» Андрія Солошенка, Олександра Крушельницького та Олега Кірєєва, які також володіють ТОВ «Ваша Безпека Плюс» із Тарасом Шевченком. Фірма-суперник є співзасновником ТОВ «Радіо-Лінк Смарт» і ТОВ «Радіо-Лінк Плюс» разом із Наталією Нікітюк і Юлією Резніченко. Остання – дружина Дмитра Резніченка, який у березні був заступником начальника управління і начальником відділу протидії корупції у податковій сфері ГУ ДФС у Харківській області. З його декларації за 2016 рік відомо, що Юлія Резніченко має трохи акцій АТ «Трест Житлобуд-1» Олександра Харченка – екс-депутата Харківської облради від Партії регіонів, а нині – члена виконкому Харківської міськради.

Найменування обладнання Кількість, шт. 30L-H4PRO-B Камера 7К (30 MP) Н.264 HD Pro 4 LEF7020028CA Об’єктив Canon, 70-200mm, f/2.8, Auto-Iris, Vari Focal 7 LEF20028CA Об’єктив Canon, 200mm, f/2.8, Auto-Iris, Vari Focal 2 8L-H4PRO-B Камера 4К (8 MP) Н.264 HD Pro 5 8.0-H4A-B2 Камера 4К UHD (8.0 Megapixel), Day/Night, 4.3- 8mm f/1.8 P-iris lens, Self-Learning Video Analytics інтегрована в захисний кожух 5 5.0L-H4A-BO2-IR Камера мережева (ІР) інтегрована в захисний кожух внутрішнього встановлення 5.0 Мр з вбудованим ІЧ освітлювачем та відеоналізом, Технології – WDR, LightCatcher, Day/Night. Об’єктив 9-22mm f/1.6 P-iris 3 8C-ACC5-ENT Програмне забезпечення на підключення камер 8 камер АСС 5 Enterprise, необмежена кількість клієнтів 2 1C-ACC5-ENT Програмне забезпечення на підключення камер 1 камери АСС 5 Enterprise, необмежена кількість клієнтів 1 ES-HD-HWS-LG Кожух формату XL для камер Avigilon HD IP Pro, 24 VAC потрійний підігрів з вентилятором. Сумісний з усіма об’єктивами LEF10040045СА 2, кронштейн, піддашок і склоочисник в комплекті 9 ES-HD-IPM Опціональний РоЕ + модуль живлення. Живлення камери і кожуха, сумісний ES-HD-HWS, ES-HD-CWS, ES-HD-LG & ES-HD-CWS-LG 9 Шафа настінна X-IQ 19″ 18U 600 мм 1 Блок вентиляторів, 2 вентилятора для наст. шаф 1 Термостат KTS011(0 – +60С, NO, 10А 230V) 1 19″ мережевий фільтр, 1.5U, 5x220В, 1.9м для UPS 1 Патч-корд литий FTP, RJ45 3 м, кат. 5Е, LSOH 2 19″ полка стаціонарна 1U, глибина 800 мм, до 100 кг, чорна (в) 1 19″ Кабельний організатор 1U (короб 40×60) 1 Лічильник НІК 2102-02 220В (5-60)А М2В 6 Коробка під лічильник 1ф прозора КДЕ-2 ІР54 (електронний лічильник) 6 TX3 Авт.Вимикач С 16A 1П 6kA Legrand 6 Джерело безперебійного живлення DakerDk 1kBA 1 Джерело безперебійного живлення АРС Back-UPS 1100VA 5 Пристрій захисту від перенапруги клас III ПЗІП DA-275 V/1+1 6 Пристрій захисту від перенапруги клас І+П ПЗІП FLP-В+С МАХІ VS/1 6 Дросель узгодження ПЗІП RTO-16 6 ЕСS4120-28F Комутатор Т2, що має 24 100/1000 SFP порта та 4 SFP+ порта 1 Модуль оптичний SFP-WDM-SM-0203B 1G для передачі по одному волокну, 3 км, SC роз’єм, Tx 1550nm 7 Модуль оптичний SFP-WDM-SM-0203А 1G для передачі по одному волокну, 3 км, SC роз’єм, Tx 1310nm 7 Модуль оптичний SFP-WDM-SM-0220BD, FP 1G для передачі по одному волокну, 20 км, SC роз’єм, DDM, Tx 1550nm 7 Модуль оптичний SFP-WDМ-SМ-0220АD FP 1G для передачі по одному волокну, 20 км, SC роз’єм, DDM, Tx 1310nm 1 Шафа антивандальна 19″ ІР54 CSV VA 2U-450 5 Корпус металевий ЩМП-4.2.1-0 74 У2 ІР54, 400x210x150, ІЕК 2 Блок живлення 55W, Выход 1: +13.8V/4A, Выход2: +13.4V/0.23A (Charger) 2 Аккумулятор 7 а/г 12 в 2 Блок живлення SDR-120-48 5 Комутатор Metel 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP 4

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