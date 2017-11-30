НАБУ купило у Джуринського та Боярина автомобілів на 18 мільйонів

30 листопадаа 2017
Національне антикорупційне бюро України 23 листопада за результатами тендерів уклало угоди з ТОВ «ВіДі юнікомерс» та ТОВ «Єврокар» про придбання автомобілів на загальну суму 18,30 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
НАБУ замовило 23 автомобіля спеціального призначання. Кожен автомобіль буде обладнано сигнально-гучномовним пристроєм, проблисковим маячком синього кольору, металевим сейфом для зберігання зброї, боєприпасів, документів тощо.
«ВіДі юнікомерс» поставить автомобілі марок Ford, Peugeot та Mazda, а «Єврокар» – Skoda.
Зокрема, «ВіДі юнікомерс» поставить п’ять автомобілів Ford Kuga з дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач за 4,65 млн грн. по 929 тис грн. кожен. Подібні автомобілі на ринку продають за акційними цінами 813 тис грн.
«Єврокар» поставить 9 автомобілів Skoda Octavia A7 Ambition 1,4 TSI/110kW 7DSG за 5,96 млн грн. по 662 тис грн. кожен. На сайті фірми вказано, що такі автівки мають акційну ціну 568 тис грн., звичайна ціна 688 тис грн.
Єдиними конкурентами «ВіДі юнікомерс» на торгах були фірми з групи «Ніко», а «Еврокару» – ТОВ «Автоцентр Прага авто на кільцевій», бенефіціаром якого є екс-нардепа від БПП Михайло Гвоздьов,у рангу голови ради директорів корпорації «Українська авіабудівна компанія» він контролював діяльність ДП «Антонов».
«ВіДі Юнікомерс» входить до групи «ВіДі» Віталія Джуринського, бенефіціаром «Єврокару» є Олег Боярин.
|Марка і модель авто
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од.
|Ринкова ціна, грн./од.
|Ford Kuga
|5
|929 880
|813 038 (акційна ціна)
|Skoda Superb Ambition 2,0 TSI/206kW 4*4 DSG
|1
|1 045 445
|1 008 141 (акційна ціна)
|Мінівен Peugeot Traveller
|1
|994 500
|966 400
|Skoda Superb Ambition 1,8 TSI/132kW
|1
|768 404
|677 677 (акційна ціна)
|Mazda CX-5
|1
|949 500
|879 000 (акційна ціна)
|Skoda Superb Ambition 2,0 TDI CR/140rW DSG
|1
|974 755
|883 267 (акційна ціна)
|Skoda Octavia A7 Ambition 1,8 TSI/132kW 7DSG
|4
|739 285
|648 730 (акційна ціна)
|Skoda Octavia A7 Ambition 1,4 TSI/110kW 7DSG
|9
|662 670
|568 921 (акційна ціна)
Депутатська декларація як спосіб виявлення proxy-власників
28 листопадаа 2017
Які справи доводив до вироку очільник ДБР Труба
23 листопадаа 2017