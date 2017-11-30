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Колишній шляховик отримав майже третину мільярда на ремонт доріг Волині

30 листопадаа 2017

Служба автомобільних доріг у Волинській області 23 жовтня за результатами тендерів уклала дві угоди з ТОВ «Луцькавтодор-Сервіс» про поточний середній ремонт автодоріг на загальну суму 302,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року відремонтують такі дороги:

  • за 56,19 млн грн. – О 031600 Шацьк – Залісся – Грабове – Старовойтове – /М-07/ на ділянці км 32+500 – км 55+650 довжиною 23 км,
  • за 49,45 млн грн. – Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці км 76+000 – 80+100 довжиною 4 км.

За підсумковими відомостями ресурсів, емульсію бітумну дорожню замовили по 10 400 грн./т. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У вересні на тендері Хмельницької САД бітумні емульсії ЕКШ-50, ЕКШМ-50 і ЕКП-60 коштували 7 500-8 750 грн./т, тобто на 19-39% дешевше.

Щебенево-піщані суміші С-7 М1000 і С-5 М1000 обійдуться у 109-113 грн./куб. м, а щебінь – у 89-199 грн./куб. м, що дешевше від ринку та інших тендерів.

Асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу А марки 1 коштує 1 500 грн./т, щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 – 1 505 грн./т, а суміш ЩМА – 1 895 грн./т.

Гарантійний строк на бар’єрне металеве огородження становить десять років, на асфальтобетонне покриття – три роки, на розмітку фарбою – півроку.

На заробітну плату і прибуток в обох випадках відведено менше, ніж по відсотку.

Сума угод на 2% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 107,87 млн грн.

На більшому тендері єдиним конкурентом було ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», а на меншому – ТОВ «Автомагістраль-Південь», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. За більший підряд також хотіло позмагатись ПП «Ространс», але його не допустили до торгів через відсутність тендерного забезпечення та досвід капітального ремонту комунальних доріг замість автодоріг загального користування.

«Луцькавтодор-Сервіс» раніше був дочірнім підприємством «Луцькавтодору», співвласником якого до 2011 р. був Юрій Ольховий, екс-керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області (2009-2010 рр.).

Нині «Луцькавтодор-Сервіс» оформлено на Олексія Юрчука. Фірма входить до групи компаній «ЛАД» разом із «Корпорацією ЛАД» Ольхового з дружиною Людмилою.

У свою чергу ПАТ «Луцькавтодор», наглядову раду якого очолює Ольховий, записано на кіпрську компанію «Lad Group Plc».

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