Коли офіцери СБУ пересадять одне одного?

Служба безпеки вирішила відродити майже мертву статтю про провокацію хабарем. Об’єктом тестування стало НАБУ.

Ну що ж, можна лише привітати правоохоронний запал Служби. Справою вони займаються потрібною. Маємо надію, що у них вистачить доказів, аби довести, що саме детектив НАБУ змушував чиновницю до хабара, а не навпаки.

Бентежить у цій ситуації лише одне. Якщо Служба настільки переродилась, що аж взялась за такі історії, то виникає цілком реальна загроза, що ряди СБУ почнуть невмолимо рідіти. Річ у тому, що однією з фішок цього органу є не провокація хабарем, а набагато гірше – тупе підкидання грошей.

Аби не бути голослівним ми взяли для ілюстрації кілька вироків із судового Реєстру з цієї осені.

Історія перша. Жовтень 2017

Володін Сергій Миколайович, старший слідчий СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області. Виправданий Красноградським райсудом вироком від 17 жовтня.

Слідство: вимагав $1100 хабара від водія за закриття кримінального провадження за наїзд автомобілем на неповнолітню дитину.

Підсудний: під час зустрічі з водієм невідомі особи витягнули його із салону автомобіля та надягли кайданки. Що відбувалось в автомобілі весь цей час йому невідомо. Пізніше його підняли та показали гроші, які нібито були в салоні автомобіля. Після цього працівники СБУ висвітили його руки спеціальною лампою, але ніяких слідів не виявили.

Суд виправдав з огляду на наступні свідчення та докази:

Свідок – начальник СВ Красноградського РВ – заявив, що з боку працівників СБУ мала місце провокація підкупу. За його словами, про це свідчать і їх подальші дії, оскільки на другий день після подій йому надійшла команда із прокуратури району повернути водію його автомобіль, що і було зроблено, а саме кримінальне провадження за фактом ДТП було передано в прокуратуру і назад не поверталось.

Сам хабародавець розповів, що 16.04.2015 зранку співробітники СБУ дали йому 300 дол. та надали вказівку спровокувати слідчого на отримання цієї суми, а коли останній відмовився, ввечері того ж дня вручили йому 1100 дол., які помітили фарбою. Після цього він поклав ці гроші в салон автомобіля слідчого, після чого останнього відразу затримали.

Обвинувачення не надало жодного процесуального документу, який би підтверджував факт спроби передачі вранці 16.04.2015 хабародавцем 300 доларів.

Історія друга. Жовтень 2017 року

Валецький Юрій Миколайович – головний лікар Волинського обласного територіального медичного протитуберкульозного об’єднання. Виправданий. Загрожувало від 5 до 10 років з конфіскацією.

Слідство: у січні 2016 взяв хабар $500 від жінки (ОСОБА_3 ) за її влаштування на посаду медсестри. Гроші вона поклала в папку, але після того, як вона пішла, лікар перерахував кошти.

Обвинувачений: не бачив як жінка підкинула йому в папку гроші. Каже, що кошти в руки не брав. Каже про провокацію. Ця жінка знайома з працівником управління СБ України у Волинській області ОСОБА_13, підтримувала з ним відносини.

Суд: Виправдано за недоведеністю винуватості.

Без втручання правоохоронних органів так звана «передача» коштів не відбулася би. Наміру ОСОБА_3 працювати не мала, про це свідчить її поведінка про звільнення з роботи через місяць.

Свідок: заявниця вихвалялась, що в управлінні СБУ у Волинській області у неї є знайомий ОСОБА_13, який допоможе з працевлаштуванням, а при необхідності навіть допоможе заробити гроші.

Висновок експерта – спецречовини на руках обвинуваченого не виявлено.

Диск та протокол по відео з кабінету лікаря не співпадають: у протоколі – лікар відкриває папку, куди заявниця кладе гроші; на відео – видно лише, що папка лежить на столі по ліву руку від лікаря.

Історія третя. Вересень 2017

Наливайко Алла Миколаївна, інспектор митного поста «Устилуг» Волинської митниці ДФС. Харпола Ірина Василівна, інспектор митного поста «Устилуг» Волинської митниці

У травні 2015 отримали хабар за заниження рівня митної вартості вантажу. У справі два епізоди – $1000 та $1500.

Виправдані у зв’язку з недоведеністю:

хабародавець не зміг надати жодної інформації щодо транспортного засобу (його колір, номерний знак, хто є його власником), на якому перевозив вантаж, як і документів на самий вантаж, який підлягав розмитненню;

плутанина, де саме писав заяву про вимагання у нього хабара – у Луцьку чи у Києві. У відповідь на запити повідомлено, що він ніколи не звертався з будь-якими заявами до СБУ у Волинській області чи в СБУ у Києві;

плутанина у його показах щодо точної кількості грошей, які він нібито передав митникам. Названі ним суми також не відповідають тим, які він зазначав в підписаній ним заяві про злочин;

прокурор не надав суду оригінали аудіо- відеозаписів, отриманих під час проведення оперативно-розшукових заходів, які нібито стали підставами для підозри і обвинувачення у хабарництві. Надані суду фонограми мають ознаки монтажу, а оскільки оригіналів нема, то і перевірити їх неможливо;

невідомо, коли і за яких обставин були передані кошти хабародавцю для передачі митникам, і чи були вони передані взагалі. Свідок підтвердила, що при складанні відповідного протоколу хабародавець був відсутній;

дві купюри по 100 дол, номери яких співпадають з вказаними у протоколі, було знайдено під час обшуку у квартирі одного з митників (серед рушників у шафі в коридорі).

Під час проведення обушку працівники СБУ самостійно і неконтрольовано пересувалися по квартирі, оглядали та вилучали майно, документи та інші речі без участі понятих, які фізично не могли бути присутніми в тих частинах приміщення, де проводився обшук.

Під час обшуку у кабінеті було вилучено із урни для сміття 1500 доларів, з серійними номерами, які відповідають тим, що були видані хабародавцю. Підсудна заявила, що під час обшуку, де було знайдено кошти, у кабінеті присутня не була, через декілька годин її завели в приміщення, де показали кошти. Перед цим провели її освідування, і жодних слідів спеціальної речовини, якою були помічені гроші, на її руках виявлено не було.

Суд: Жодних підстав підозрювати будь-кого з обвинувачених у можливості вчинення будь-яких злочинів у тому числі корупційних, у правоохоронних органів не було. Надані докази суперечливі, здобуті із порушенням та такі, що не відповідають дійсним обставинам справи.

Підсумуємо. Якщо Служба безпеки зацікавлена, то можемо зробити їй повну підбірку подібних вироків. Ми ж все розуміємо: нова країна, очищення і т.д. І всіляко схвалюємо. Єдине прохання: очищуватись не дуже швидко. Бо може так статись, що в якийсь момент в лавах Служби забракне офіцерів, і тоді не буде кому рятувати країну від зовнішньої загрози.

Блог від: «Наші Гроші»

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