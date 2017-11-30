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30.11.2017

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29.11.2017

Трійка судді Аблова сприяє Насірову перекласти відповідальність по справі Онищенка на місцеві ДПІ

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Хмельницький купив штучну ялинку за півмільйона – в три рази дешевше від такої ж в Сумах

30 листопадаа 2017

КП «Міськсвітло» Хмельницької міської ради 23 жовтня за результатами тендеру замовило ПП «Ялинка України» штучну ялинку за 491 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять комплект штучної новорічної стовбурової ялинки у складі сталевого роз’ємного стовбура висотою 18 м, металевої підставки для пригрузу, антивандальної огорожі, гілок та маківки із зеленої полівінілхродиної хвої.

Гарантійний строк становить три роки.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 495 тис грн.

Єдиним конкурентом було харківське ТОВ Торгово-промислова компанія «Сігнус» засновниці ТОВ «Будівельна компанія «Укрбудмонтаж Сервіс» Ірини Лигіної, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Фірма «Ялинка України» з Тернопільщини тернопільця Петра Ординанса володіє торговою маркою «Ялинка».

Нагадаємо, нещодавно дорожчі штучні ялинки з ілюмінацією та декораціями замовили в іншого постачальника Суми (1,54 млн грн. за 18 метрів) та Миколаїв (2,80 млн грн за 22 метри).

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