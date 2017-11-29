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Завгосп поліції їздить на Крайслері з вигаданими номерами

29 листопадаа 2017

Керівник Департаменту управління майном Національної поліції Іван Наумов користується чужим автомобілем Крайслер та поліцейським Туарегом, на якому також були помічені номери іншого власника.

Про це йдеться в сюжеті Лесі Іванової «Наші гроші з Денисом Бігусом».
У володінні родини Наумова – мотоцикл Harley-Davidson Vrscf (2009р.) та авто Volkswagen Touareg (2017р.). Але на практиці Наумов користується ще кількома автівками.

Зокрема його декілька разів зафіксували на Volkswagen Touareg з номерами АА0065РХ:

Автівка – робоча, номери натомість закріплені за зовсім іншим авто – Mercedes-Benz SL 65 AMG, що зареєстрована на праві власності за киянином на ім’я Олег Кошель.

Наумов також неодноразово був помічений на Chrysler 300C, зареєстрованому на праві власності за тим же Кошелем:

Знімальна група спочатку зафіксувала, що Chrysler їздить по місту на незареєстрованих номерах ІІ2222ТТ. Згідно з відповіддю Головного сервісного центру МВС, ці номери серед виданих в Україна на транспортні засоби у базах даних не значиться. Тобто це або просто несправжні номери, або номери прикриття. Пізніше прямо посеред вулиці номери замінили на дійсні – ті, на котрих насправді зареєстрований Крайслер Кошеля.

У письмовій відповіді «Нашим Грошам» Наумов заявив, що чужі номери на службовий Touareg нібито «було встановлено помилково, на СТО по закінченню проведення технічного ремонту», а Chrysler «використовувався нетривалий час, на період проведення технічного ремонту службового автомобіля, у якості «замінного» авто».

На яких підставах Наумов взагалі користується цим автомобілем, оформленим на сторонню особу, і звідки на ньому незареєстровані номерні знаки – у відповіді не зазначено. Хто такий Олег Кошель  і в яких стосунках з ним перебуває Наумов також  не пояснив, обмежившись у письмовій відповіді тим, що Кошель не є його родичем.

Нагадаємо, на тещу Наумова оформлена автомобіль Maserati Levante, елітна земля в Київській та Миколаївській областях, і вона будує п’ятиповерховий будинок під Києвом.

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